00:00 · 17.09.2018

Visita do presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang, a Newland em Fortaleza, e suas unidades em Sobral e Juazeiro comprovam referência da concessionária no País. Newland é projeto piloto também no novo Sistema Toyota de Produção (TPS). Trata-se de uma cultura organizacional que tem como objetivo expor e resolver os problemas nos mais diversos ambientes e situações com mais produtividade em menor tempo. Isso gera menos custos e rapidez na solução das revisões e problemas.



Toyota e Newland: parceria de excelência Na imagem, dois presidentes: Luiz Teixeira, da Newland, e Rafael Chang, da Toyota, que visitou lojas do grupo no Ceará

Ford Jangada

Com boas vendas todo mês, na gerência o competente Rafael Fontenele, assumiu a direção da concessionária o super educado e carismático Eduardo Furtado. A loja fica na Av. Barão de Studard e tem vendido bem o novo Ka, EcoSport e também a nova picape Ranger, segundo me informou Rafael. Linda loja e vendedores competentes.

Trilhas de Duster

O SUV Renault Duster foi protagonista de uma aventura diferente nas praias do litoral leste do Ceará ontem. O Domingo Duster reuniu 20 carros no Porto das Dunas, Aquiraz, com gincana e desafios no veículo que é valente em sua tração 4x4. Nossa equipe esteve presente e gostou muito da organização e do desempenho do carro.

Pres. Da Toyota 2

Executivo chega no momento em que a montadora anuncia o terceiro turno de trabalho na fábrica da Toyota em Sorocaba (SP), para produção do Etios e novo Yaris. A unidade abrirá o novo horário em 22 de outubro, com 740 funcionários, a maior parte já contratada. Os últimos cem já foram selecionados e devem iniciar neste mês. Além da criação de 740 novos postos de trabalho, 320 funcionários que estavam trabalhando sob regime de contrato por prazo determinado foram efetivados.

Ceará Diesel e picape Classe X

Confirmada para inaugurar até março do ano que vem a mais nova Ceará Diesel que vai funcionar ao lado da atual, na rotatória da Av. Aguanambi. As duas lojas vão conviver, sendo que a nova vai vender a picape Classe X, um dos veículos mais esperados e que deve chegar até junho de 2019. Desejamos sucesso.

Ranking agosto

Apesar de no acumulado do ano ainda ocupar a 3ª colocação, a Fiat foi a vice-líder de vendas em automóveis e comerciais leves em agosto. A diferença em relação à Volkswagen foi pequena, de apenas 260 unidades, mas essa é a primeira vez no ano que a marca italiana supera a concorrente alemã. A GM segue líder com 41,6 mil emplacamentos em agosto e participação de 17,4% no mês. Estamos atentos.

Novo Lexus

A Lexus traz para o Brasil mais um híbrido, o utilitário esportivo NX 300h. O carro vem em três versões, com preços entre R$ 229.670 e R$ 260.990. O sistema híbrido do novo NX 300h utiliza um motor 2.5 de quatro cilindros a gasolina com 155 cavalos e outro elétrico com 143 cv. A potência combinada é de 194,4 cv. Tem tração integral.

Domingo duster: iniciativa da regence



Com o entusiasmo do superintendente Alexandre Leão, da Regence, donos de Duster fizeram uma super trilha ontem