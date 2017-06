00:00 · 12.06.2017

A novíssima geração da Land Rover Discovery já está na concessionária top Extrema Jaguar Land Rover. O lançamento oficial foi no dia 8 de junho, na linda loja conceito da autorizada no Shopping Rio Mar. O interior versátil e a alta tecnologia fazem a diferença no veículo. Possui um design inteligente, com sete lugares para adultos; carroceria de alumínio e uma nova linha de motores Ingenium capaz de proporcionar uma redução de peso de até 480kg em comparação com o Discovery 4. Vimos o veículo no Salão de Parie e de São Paulo e está show. O Super SUV custa a partir de R$ 370 mil.

Peugeot 3008

Confirmado o lançamento do agora SUV 3008 renovado em sua geração. O carro francês não é mais um crossover/minivan e assumiu de vez a cara de utilitário esportivo. Lançamento para a imprensa será no Rio de Janeiro, dia 20 de junho. Motor continua turbo, com 165 cv de potência e muita tecnologia. Vamos testar para ver.

Consórcios

No primeiro quadrimestre deste ano, o sistema de consórcios registrou recorde de vendas de novas cotas em abril e registrou crescimento de 25% nos negócios no acumulado dos quatro meses de 2017 x 2016, segundo apurou a assessoria econômica da ABAC - Associação brasileira de administradoras de consórcios. Bom sinal.

Triste número

A violência no trânsito cearense teve impacto de R$ 6,45 bilhões em 2016, ou 4,86% do Produto Interno Bruto (PIB). Essa é a perda da capacidade produtiva causada por acidentes que mataram 1752 pessoas e deixaram outras 4094 com invalidez permanente. O valor corresponde ao que seria gerado pelo trabalho das vítimas caso não tivessem se acidentado. O cálculo é do professor Claudio Contador, diretor do Centro de Pesquisa e Economia do Seguro (CPES), da Escola Nacional de Seguros.

Grupo Holanda e Honda

Destaque para Marcus Fermanian, pres. Do Sistema Financeiro Honda e o presidente do Grupo Holanda, Sérgio Holanda (Fort)

Fumê e acessórios

Uma das lojas mais requisitadas para colocar película fumê nos veículos é a Multy Film. Bem localizada e com atendimento vip, tem todo tipo de película, da mais barata as mais caras, anti-impacto. Além disso instalam acessórios, como sensor de ré, som e tudo o mais do universo automotivo. Fica na Av. Rui Barbosa, 2680. Fone: 85-3226-0918.

Troller

A Troller lançou uma promoção especial de vendas do Novo T4, válida por tempo limitado. Durante a campanha, o utilitário Troller T4 pode ser adquirido por R$119.990 (cores sólidas), que representa um desconto especial de mais de R$7.000 sobre o preço de tabela do modelo XLT. A oferta estará disponível em todos os distribuidores Troller no Brasil somente durante o mês de junho. Motor 3.2 turbodiesel de 200 cv, transmissão manual de seis velocidades e comando eletrônico de tração.

Mini

A segunda geração do MINI Countryman no País vai ser apresentada para os jornalistas nordestinos nesta terça, em Recife, na concessionária Sael. O novo MINI Countryman obteve nota máxima (cinco estrelas) em proteção para ocupantes no crash-test do Instituto independente Euro NCAP. O modelo já era referência em segurança.