00:00 · 30.04.2018

Maior mercado de carros do mundo, a China sempre tem o que mostrar também no Salão do Automóvel de Pequim, que começou dia 25 de abril e vai até 4 de maio. Segundo a Volkswagen, líder de vendas no país, o consumidor chinês é mais jovem e mais conectado do que os outros. Então, oferecer tecnologia é fundamental. A novata Byton, criada por ex-funcionários da BMW, exibe no salão um carro-conceito em que todo o painel é digital. O "telão" de 49 polegadas substitui uma série de outras telinhas e botões que já existem nos carros. Leia abaixo

Nova Ford Jangada

Em noite regada a música brasileira de bom gosto e com a presença do mundo empresarial e político, com o prefeito Roberto Cláudio e o diretor de marketing, vendas e serviços da Ford Nacional, Antônio Baltar, a inauguração oficial da nova Ford Jangada aconteceu em alto estilo. A diretoria do grupo Carmais com os irmãos Júlio, Francisco e Edson Ventura estavam em festa por mais uma loja e marca agregadas a lista de concessionárias. E já começou bem com boas vendas.



Inauguração prestigiada: Ford Jangada Na imagem o diretor da Ford, Antonio Baltar, o jornalista Wellington Nunes e o diretor do grupo Carmais, Júlio Ventura

Raid Suzuki Sol

Mais uma etapa das trilhas Suzuki Sol. Desta vez rumo a praia de Canoa Quebrada, de 4 a 6 de maio. Detalhe: será um raid noturno. No sábado aconteceu feijoada com briefing completo para os participantes. Serão momentos de muita emoção e também de segurança, sob o comando dos ícones do off-road Paulino Rocha, Paulo Amaury e Germano Barbosa. Previsão de trinta carros no comboio, muitas dunas, areia, lama e pedras pelo caminho. Cobertura completa nossa.

Mercedes na China

Marca mostrou o que está perto de chegar às ruas: a versão sedan do Classe A. Ela vai ao encontro do amor dos chineses por essa carroceria. Mas parece perfeita para diversos mercados. Ainda como conceito, o carro fez uma visitinha ao Brasil, em fevereiro último. O modelo deve substituir o CLA. Mostrado na versão com entre-eixos alongado, o novo sedan será vendido no mercado chinês a partir do segundo semestre. No Brasil, chega no ano que vem.

Mercedes China 2

O Classe A Sedan tem motor 1.3, de quatro cilindros, feito de alumínio, disponível com 136 cv ou 163 cv. Em seguida, vem o 2.0, de 190 cv. As duas versões podem ser acopladas ao câmbio automatizado, de dupla embreagem, de 7 marchas. Ele conta com a mesma central multimídia do hatch, com tela de 12,3 polegadas, luz ambiente com mais de 64 cores disponíveis, saídas de ar no formato de turbinas, rodas com aro entre 16 e 19 polegadas.

Solidariedade em duas rodas

Grupo SSA (Solitários e Solidários do Asfalto). Da direita para esquerda, Stephenson, Dourado, Zé Alberto e Ítalo Lima Verde

Revisões Audi

Concessionária Audi Center Fortaleza anuncia revisões com preços super em conta em sua oficina completa. Vejam só: A3 e Q3, anos 2014/15/16 na revisão básica com troca de óleo, Checklist e lavagem por a partir de 3x R$ 249,90. Já A4, A5 1.4 e Q3 2.0, anos 14/15/16 por a partir de 3x R$ 309,90. No caso doA3 1.8 ou 2.0, anos 2014/15 e 16 a revisão básica com check list, troca de óleo e lavagem custa a partir de 3 x R$ 299,90. É o Audi Basic Service para atende o cliente Audi.

Salão 2018

O maior evento automotivo da América Latina acontecerá entre os dias 8 e 18 de novembro no São Paulo Expo, Zona Sul da cidade. O Salão do Automóvel de São Paulo 2018 terá uma coletiva próximo dia 21 de maio, onde a empresa organizadora vai falar tudo sobre o evento. Nossa equipe vai estar presente para mostrar tudo para nosso público do Diário do Nordeste também do programa Guia Automotivo na TV Diário e canal no YouTube.