00:00 · 07.05.2018

Confira os dez carros mais vendidos em abril de 2018 e o acumulado do ano. Chevrolet Onix continua na liderança. Renault surpreende com o Kwid e Sandero no top 10. Na primeira colocação, soberano, o Onix, da Chevrolet com 16.620 unidades e o acumulado no ano de 58.390. Em segundo, Hyundai HB20 com 9.606 e em terceiro o Ford Ka com 8.765 vendidos. Na quarta colocação o sedan Chevrolet Prisma, com 6.635 unidades. Se observa uma recuperação do Onix que mês passado vendeu 12 mil e do HB20.

Mais vendidos

O Renauld Kwid (foto) ficou na quinta colocação e vendeu 6.616 (no acumulado do ano 20.303). Em sexto lugar, Fiat Strada, com 6.357. Na sétima colocação Volkswagen Polo com 5.818. Em oitavo, Renault Sandero: 5.814. Em nono Toyota Corolla, com 5.664. Em décimo Gol , da Volkswagen: 5.449.

Picape Ranger

A Ford inicia a venda da linha 2019 da Ranger, com novos modelos que ampliam a oferta e a competitividade da picape no segmento diesel. A principal novidade é a volta da versão XL de entrada, que se destaca pelo custo-benefício com as opções cabine simples, cabine dupla e chassi. Prossiga leitura.

Ranger 2

Outro lançamento é a versão intermediária XLS 4x2 automática, motor 2.2 Diesel de 160 cv. A linha 2019 parte de R$110.790 na versão 2.5 Flex XLS, motor que conta também com XLT (R$121.490) e Limited (R$129.650), tração 4x2 e manual. A Ranger 2.2 Diesel, R$157.460 e R$164.650.

Fiat Cronos em destaque

Sedan atrevido da Fiat tem vendido bem na Iguauto, com preços a partir de R$ 55.990. Em breve test drive completo.

Dica de segurança

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determina que o transporte de crianças em deve ser feito com o uso dos dispositivos de segurança, as cadeirinhas de carro. Sendo que, até um ano, é recomendado o bebê conforto - de costas para o motorista -, de 1 até 4 anos, a cadeira para auto é de 4 até 7, o assento elevatório.

Importados

Vendas de importados avançaram 44% no primeiro quadrimestre quando comparadas com o ano passado. Dados da Abeifa, associação das importadoras e algumas fabricantes no Brasil, apontam que as 16 marcas associadas emplacaram juntas 11,6 mil unidades entre janeiro e abril contra as 8,1 mil em 2017.

Lexus: o toyota super luxo

De dez carros premium vendidos nos EUA, dois são da Lexus. Aqui o fantástico NX F Sport, motor 2.0l, turbo com 238 cv de potência. Na Newland Rio Mar, por R$ 256.990.