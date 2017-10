00:00 · 16.10.2017

Sim, está decidido pela indústria. Não é híbrido, não é flex, não é hidrogênio, nem muito menos motor a combustão. O futuro é elétrico, e esse futuro está bem próximo. Mas, o Brasil está na contramão dessa história. A lentidão brasileira esbarra na falta de logística. Não existem torres para carregar veículos espalhadas pela cidade ou nas garagens de edifícios, por exemplo. Isso torna quase impossível confiar na autonomia das baterias. No mundo, vários governos adotaram planos para proibir a venda de novos a diesel ou gasolina. Noruega e Holanda são até 2025. Estados Unidos também.

Honda Fit sucesso

Na imagem ao lado, o diretor da Honda Novaluz, Oduenavi Ribeiro, que está com unidades do Honda Fit 2018 nas três lojas da marca em Fortaleza. Campeã de vendas no Nordeste, a Novaluz está com suas lojas atualizadas e com a primeira padrão mundial na Av. Santos Dumont. A loja da Barão de Studart também está linda.

Polo Day

Confirmado para o dia 11 de novembro o dia oficial para o lançamento nas concessionárias Volkswagen do novo hatch premium Polo. Na ocasião, os clientes poderão fazer o test-drive e conferir as novidades tecnológicas e sentir o motor do Polo. O carro tem sido bem recebido em sua pré-venda pelo Brasil, com milhares de reservas.

Elétricos

Na China, até 2020, 12% dos carros terão de ser elétricos. Na Coreia do Sul, 30%. Na França e na Inglaterra até 2040. As montadoras em sua maioria já anunciaram seus planos. A Volvo, por exemplo, terá sua linha completa com 100% de carros híbridos ou elétricos até 2019. A Jaguar/Land Rover até 2010. Mercedes-Benz até 2022. A francesa Peugeot/Citroen divulgou que 80% dos seus carros novos serão híbridos ou elétricos até 2023. A Volkswagen anunciou que será até 2030.

Picape Mercedes

Será dia 28 o lançamento global da picape Mercedes Classe X, em Santiago, no Chile. Vamos testar e conferir todos os detalhes do veículo. Com lançamento em outros mercados confirmado para 2018, no Brasil, no entanto a picape só chega em maio de 2019, já que vem da Argentina. Não sabemos ainda que versões chegam aqui. Fiquem atentos!

Mecânica feminina

A Auto Center GTS promove dia 28 de outubro o Curso de Mecânica para Mulheres, de 8h30min às 10h30min, no auditório da Arena Castelão. Dentre os assuntos, cuidados com os veículos, luzes de advertência do painel, economia de combustível, pneus, como proceder em situações difíceis e bateria. Na ocasião, sorteio de brindes e um momento especial para aprender mais sobre o fantástico mundo dos carros. E o melhor, é gratuito! Mais detalhes: 85-99722-9094

Porsche

A tendência de alta continua: Após os primeiros nove meses de 2017, a Porsche AG entregou 185.898 veículos em todo o mundo, superando os números do ano passado em quatro por cento. O novo Panamera contribuiu de forma especial para este sucesso: as entregas do carro esportivo de quatro lugares cresceram 73%, chegando a mais de 19.000.



Sanauto 44 anos Na festa de aniversário da concessionária, o diretor Henrique Brito com uma raridade: um Chevrolet ano 1928