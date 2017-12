00:00 · 18.12.2017

A nata das empresas e dos empresários do setor de som e acessórios estavam reunidos no Sebrae, numa bela iniciativa do Sistema Sincopeças Assopeças, através do presidente Ranieri Leitão. Foi a segunda edição do Fórum, promovido também pela Rede Uniprosom, através do presidente, Fernando Vitor. Com um formato inédito no meio, o evento voltou seu olhar para o mercado e o consumidor, reunindo os principais líderes e executivos do segmento para discutir assuntos como: acessórios para 2018, comércio eletrônico, desafios, e tecnologias.

Sanauto

Chevrolet em dose dupla com uma boa dica da concessionária Sanauto. O sedan Cobalt e o Onix Active estão com preços promocionais e câmbio automático de seis velocidades grátis. Segundo o diretor, Henrique Brito, uma oportunidade para ter os carros mais vendidos do País na garagem. A versão do Onix tem visual aventureiro e interior super esportivo, no estilo off-road urbano, tão em evidência em vários veículos lançados. Sanauto tem tradição e modernidade em Fortaleza.

Onix off road

Destaque da coluna é o Onix Active, com diferenciais no câmbio automático e visual estiloso para o off-road

Caminhões

A Ford Caminhões está revisando o seu planejamento de produção, com volumes maiores para atender a projeção de crescimento do mercado no primeiro trimestre de 2018. A previsão é aumentar em mais de 45% o número de caminhões montados na fábrica do ABC paulista comparado ao último trimeste deste ano, com base nos indicadores de retomada da indústria. A disposição mostrada pelos clientes durante a Fenatran foi o termômetro para isso.

Autop 2018

Confirmado pelo presidente do Sincopeças Assopeças, Ranieri Leitão (foto) as datas da Autop 2018: anote na agenda, será de 14 a 19 de agosto do ano que vem no Centro de Eventos do Ceará. Os principais fabricantes confirmaram presença com stands amplos no local. Será um super evento para fazer grandes negócios.

Manutenção

Fim de ano chegou e o destino de muitos brasileiros já está definido. A grande maioria que pretende viajar nessa época vai pelas estradas de todo o país e, com isso, ajuda a aumentar o tráfego de veículos nas vias. Ainda há os mais desatentos que se esquecem de fazer a manutenção preventiva para evitar problemas com o carro.

Manutenção 2

Segundo dados da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), em 2016 o número de veículos atendidos nas estradas do país ultrapassou os 2,3 milhões. Entre as principais causas estão panes mecânicas (+933 mil), panes elétricas (+80 mil), trocas de pneus (+222mil) e panes secas (+145 mil).

BMW

Com estreia no mercado brasileiro anunciada previamente para o 1º semestre de 2018, o novo BMW X5 M ratifica sua pegada esportiva e antecipa sua chegada ao país, podendo ser visto em detalhes nas concessionárias autorizadas da marca. O preço sugerido é de R$ 648.950. Um super carro.