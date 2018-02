00:00 · 26.02.2018

Discretamente, sem divulgar para ninguém, e sem assumir oficialmente, a Fiat tirou de linha um sucesso: o Palio. 22 anos depois de lançado - chegou ao mercado em abril de 1996 -, com 3 milhões de unidades vendidas, o Palio não está mais à venda no site da marca. Quem quiser um compacto hatch Fiat deve optar por Mobi, Uno ou o Argo. Nas concessionárias restam poucas unidades do carro. Ligamos para um loja da marca em Fortaleza e último Palio tinha sido vendido em agosto de 2017. Nas versões 1.0, ao preço de R$ 38.990 e outro 1.4 l ao preço de R$ 42.990.

Audi

Chega ao Brasil o novo Audi TT RS Coupé, versão mais apimentada do TT Coupé. Equipado com motor 2.5 litros de cinco cilindros, capaz de desenvolver 400 cv, o esportivo tem desempenho poderoso, dirigibilidade incrível e oferece boa estabilidade e segurança. Seu preço sugerido é de R$ 424.990. A lista de equipamentos inclui Audi virtual cockpit, acabamento interno em fibra de carbono. Já disponível na Audi Center Fortaleza, que tem espaço dedicado aos super esportivos.

Raid Lagoinha

Com recorde de inscritos, a primeira edição deste ano do Raid Suzuki Sol rumo a praia da Lagoinha já está com tudo pronto para a partida. Será neste sábado, dia3 de março. Adesivação e briefing foram realizadas no último sábado, durante feijoada na concessionária Sol. Foi uma oportunidade maravilhosa para tirar as dúvidas sobre a trilha, sob o comando dos ícones do off-road Paulino Rocha, Paulo Amaury e Germano Barbosa. Informações: 85-3265-8585.

SUVs que chegam

Queridinhos das montadoras, vem muitos SUVs por aí. Toyota deve trazer o C-HR, sucesso na Europa e no Japão, mercado onde têm também a versão híbrida. O Volkswagen T-Cross será baseado no Novo Polo, e também será montado na fábrica da marca em São Bernardo do Campo (SP). Chegam no segundo semestre ou até o Salão do Automóvel de São Paulo. Já o Jaguar E-Pace e o Volvo XC 40 vem antes, até abril.

Salão de São Paulo

Confirmada a data da próxima edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo. Portas abertas dia 8 de novembro, até o dia 18, no São Paulo Expo, na Zona Sul da cidade. O local, que também sediou o evento em 2016, conta com 110.000 m² e oferece área externa para test-drives, atrações interativas, além, é claro, da exposição dos últimos lançamentos de fabricantes e fornecedores. Número de expositores não revelado.

Salão de SP 2

As vendas de ingressos ainda não começaram, mas você já pode se cadastrar pelo site (http://www.salaodoautomovel.com.br/ingressos/) do evento para receber um aviso quando a compra estiver disponível. Será a edição 30 do evento. Anote o endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, Água Funda - São Paulo. Horário: 08 e 10 de novembro - 14h às 22h / 11 a 18 de novembro - 13h às 22h. Não perca a oportunidade de fazer parte desta história.

Amarok

Picape com recursos de segurança, inovação e conectividade, a Volkswagen Amarok ganhou opção mais potente, com a introdução da versão V6 Highline. A novidade, que traz o motor 3.0 V6 TDI (turbodiesel) de 225 cv, chega às concessionárias neste mês, com preço de R$ 184.990, para complementar a oferta da picape. No quadro de instrumentos, um detalhe: ao se dar a partida, as agulhas dos mostradores fazem uma "varredura", como o Golf GTI.

Audi TT RS: foguete

Nave da Audi vai de 0-100 km/h em apenas 3,7 segundos; velocidade máxima é limitada eletronicamente em 250 km/h

Palio: aposentado desejado

Uma avalanche de críticas pela saída de um carro que já foi líder de vendas no Brasil: Palio deixa muitos órfãos no Brasil