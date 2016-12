Auto Stop: Feliz 2017: otimismo

00:00 · 26.12.2016

O tempo vale o que a gente faz com ele. Em 2016 muito se falou em crise, problemas...Que tal começar um ano diferente? Olhando para frente, enfrentando e acreditando. Até porque ficar se lamentando não ajuda em nada, só atrapalha. Muitas oportunidades irão surgir no próximo ano. E o setor automotivo está enfrentando os problemas, buscando inovar e se reinventar. Quem ficar parado não vai conseguir seu lugar no mercado. O mundo é dos mais rápidos, não dos grandes. Lembrem-se disso!

Renault

O ano ainda não acabou, mas a marca francesa já mandou reservar a agenda. Lança dias 14 e 15 de fevereiro o SUV Captur. Carro tem design super bonito e promete mexer com o mercado. Revelado pela primeira vez no Salão de São Paulo, em novembro, agradou muito o público.

Salão de Detroit

Confirmada a participação da equipe do AUTO e do programa GUIA AUTOMOTIVO no Salão de Detroit. Nossa repórter Camila Marcelo estará na cobertura nos dias 9 e 10 de janeiro, a convite da General Motors. Aguardem muitas novidades!!!

Sim

Ceará Diesel

Equipe da concessionária Mercedes-Benz de caminhões e ônibus, Ceará Diesel acaba de conquistar a Certificação Star Class Ouro da marca alemã. Nossos parabéns pelo sucesso da autorizada

Não

Pesquisa

Estudo da Liberty Seguros, dentro de sua base de clientes, revela que, quando comparados com condutores de outras faixas etárias, os motoristas de 18 a 25 anos foram responsáveis pela maior parte dos acidentes...

‘‘Estou muito entusiasmado por comandar a operação brasileira da Toyota, a maior e mais importante de nossa região”

Rafael Chang, futuro novo presidente da Toyota do Brasil, a partir de 2017

Guia Automotivo

Hoje tem reprise às 14h30min e na sexta, 7h30min. No programa inédito, neste sábado, 10h30min, mostramos o Novo Tucson e Elantra da Hyundai, destaques de 2016, os lançamentos de 2017, novo produto para motociclistas e cinco superesportivos. Reprise também domingo às 10h.

Homenagem

A antiga Av. Norte chama-se agora Av. Comodoro Estácio Brígido, no bairro Luciano Cavalcante. Muito justa a linda homenagem ao amigo que tanto gostava de carros e que foi comodoro no Iate. Nossos parabéns a Câmara Municipal de Fortaleza e aos vereadores Salmito Filho e Marcus Teixeira.

Honda em destaque

Sérgio Holanda, presidente do Grupo Holanda, das concessionárias Nort Motos, Moto Cedro, Fort Motos e Fort Motos Imports: muitas novidades em duas rodas em 2017