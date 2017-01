Auto Stop: Audi sob nova direção

00:00 · 23.01.2017

Com a assinatura sólida de Marcos Dias Branco, sinônimo de credibilidade, a Audi Center Fortaleza já está sob nova direção. No mesmo endereço e já com planos de crescimento, pois no terreno ao lado vai ser erguido o setor de seminovos. Os carros já chegaram e muitas novidades neste ano estão programadas. A equipe de vendas foi mantida, sob o comando na direção comercial de Fortaleza e São Luis do potiguar André Morais, dinâmico e focado no negócio. No marketing assume Larissa Oliveira, ex- Extrema Jaguar Land Rover.

Cuide de seu veículo

Destaque hoje para Henrique Cabral, diretor da Paddock Detalhamento Automotivo, que chega para virar referência no cuidado de carros e motos

SK Automotive

Inaugura nesta quinta, 18h, ampliação do prédio da sede de Fortaleza da SK Automotive, resultado de um investimento de R$ 10 milhões para atender o mercado de autopeças, motopeças, acessórios e distribuidor autorizado General Motors. Sede fica na BR-116.

SK Automotive 2

A ampliação quadruplicou o tamanho do espaço, que é de 5.500 metros quadrados e só na mudança foi investido R$ 1,2 milhão. A SK é uma das maiores distribuidoras de peças do Brasil e o executivo Flávio Portela está otimista com o mercado cearense.

Sim

Cargas

A Latam Cargo Brasil inaugurou seu novo terminal de cargas em Fortaleza. Resultado de investimentos de R$ 4,1 milhões e destinado exclusivamente às cargas domésticas, o terminal é o mais moderno do Nordeste

Não

Chuvas

Com as chuvas que estão abençoando o Ceará, é preciso redobrar a atenção ao dirigir. Manter distância do carro da frente e ter cuidado com os pedestres é fundamental para não molhar as pessoas nas ruas

"A democracia pode cambalear quando entregue ao medo; nós cidadãos devemos permanecer vigilantes"

Barack Obama

Ex-presidente dos EUA

Boutique automotiva

Tendência nos mercados de primeiro mundo, chega em Fortaleza a loja Paddock Detalhamento Automotivo. Lá o carro tem várias opções de embelezamento e tratamento, com o uso de ceras importadas e exclusividade da Ceramic Pro, um produto importado da Rússia.

Paddock

A Ceramic Pro se difere de ceras, selantes ou outros vitrificantes que se desgastam com o tempo. Ela tem efeitos permanentes no auto - fica sem arranhões, pintura com proteção, resistência a oxidação, corrosão e térmica. Em Fortaleza, exclusividade na nova loja Paddock, na Av. Eng. Santana Jr., 2790.