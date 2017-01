00:00 · 30.01.2017 por André Marinho - Editor

Toyota Bandeirante: aqui relíquia que fica na fábrica da marca, em Sorocaba; robustez e motor a diesel sempre fizeram do carro um "trator" nas trilhas, com admiradores em todo o Brasil ( Foto: André Marinho ) Land Rover Defender: veículo inglês nasceu em 1948; mais de seis décadas depois estima-se que mais de dois terços produzidos ainda se encontrem em circulação

Futebol, carnaval e carros, as três paixões do Brasileiro. E os veículos com tração nas quatro rodas também têm uma legião de adoradores por aqui.

Listamos cinco carros que deixaram saudade em quem faz trilhas. Começo pelo pioneiro, o Jeep Willys. Saiu da linha militar para ganhar as ruas e estradas do País. A aura criada em torno desse modelo teve início devido a sua participação na Segunda Guerra Mundial. É indiscutível a importância do Jeep neste conflito.

Ele serviu em todas as frentes de batalha e se tornou uma parte vital de toda ação em terra. Foi utilizado como automóvel de reconhecimento, transporte (metralhadoras, munição, alimentos, feridos) e outras funções que a necessidade criava, desde os pântanos da Nova Guiné às gélidas regiões da Islândia. A melhor descrição da importância do Jeep na Segunda Guerra Mundial é a do correspondente de guerra Ernie Pyle: "Eu acho que não poderíamos continuar sem o Jeep. É fiel como um cachorro, forte como uma mula e ágil como um cabrito. Constantemente leva o dobro de peso para o que foi projetado e ainda se mantém andando", pontua. Fantástico né?

No Ceará, temos o orgulho de possuir um dos maiores colecionadores do Brasil. É Egídio Pelúcio que realiza todo ano o Encontro de Jeep Willys. Seu Galpão 51 reúne mais de 50 veículos da marca, além de objetos e publicações.

Jeep Willys e seu principal colecionador Egídio Pelúcio: veículo foi criado para ajudar os EUA no esforço da Segunda Grande Guerra (Foto: André Marinho)

Outro ícone que deixa saudade é o Toyota Bandeirante. Ele foi montado no País inicialmente, ainda sob o nome Land Cruiser FJ-251 (Série J5), a partir de 23 de janeiro de 1958. De 1958 a 1962, foi equipado com o motor 2F da Toyota, um 4.0 litros de baixa rotação a gasolina, com 6 cilindros e que desenvolvia 110 cv a 2000 rpm. Em Fortaleza, o grupo Bandoleiros ama o veículo e faz regularmente passeios para testar a robustez do japonês.

Já o Chevrolet Tracker saiu de linha em 2009. Com motor 2.0 de 128 cavalos de potência, ainda hoje vemos muitos nas trilhas e com valentia para enfrentar terrenos acidentados - até porque ele era o Suzuki Grand Vitara da geração anterior. Tive um e sei de sua garra.

A GM lançou em 2013 um novo Tracker, mas sem tração reduzida, um off-road urbano.

Outro que deixou saudade tem assinatura japonesa, o Mitsubishi TR4. Lançado em agosto de 2002 com opção de câmbio manual ou automático. Valentia em embalagem compacta. Até hoje é bem valorizado no mercado de seminovos.

E por fim o Land Rover Defender original de 1948, o qual foi concebido para proporcionar capacidades e robustez extremas. Com uma construção extremamente robusta e características como as reduzidas projeções dianteiras e traseiras, saiu da linha de produção pronto para enfrentar obstáculos pelo mundo. Quer iniciar nas trilhas? Pois, qualquer um desses cinco ainda é indicado, sem sustos.

Chevrolet Tracker: SUV compartilhava plataforma com a geração anterior do Suzuki Vitara e tem atributos para enfrentar as trilhas sem apuros

Ícones off-road

Jeep willys - Criado em 1940 para o esforço militar da segunda guerra mundial, nos Estados Unidos

Toyota bandeirantes - Início no Japão, em 1958, saiu de linha no Brasil em 2002

Land rover defender - Criado em 1948, na Inglaterra. Saiu de linha em 2016, no Brasil

Chevrolet tracker - Saiu de linh aem 2009 e voltou em 2013

Mitsubishi tr4 - Saiu em 2014