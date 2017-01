Bicicleta para guardar na memória

00:00 · 30.01.2017 por Camila Marcelo - Repórter

Quando criança, o pai de João Julio levava-o em uma Monark 1964 junto ao seu irmão ao jardim de infância. A bicicleta original não está em sua posse, despertou para o colecionismo tarde ao ponto de não guardar esta ou outras magrelas importantes de sua vida, como a dona das primeiras pedaladas sozinhos e primeiras quedas, uma Monareta de 1974, e a Monark 10 Crescent 1976 a qual usava para ir até o estágio na década de 80.

No entanto, recuperou o tempo perdido e resgatou todos esses três modelos para dar início a sua coleção e, cada vez que as toca, a sensação é uma viagem no tempo.

Mas, não são só essas três as únicas relíquias que conseguiu. Ele soma em torno de vinte integrantes no acervo, sendo a mais antiga uma Wanderer 1937 alemã encontrada por acaso numa feira em Buenos Aires.

Cada novo artigo que entra, é adquirido muitas vezes por sua história peculiar, como a alemã Kaptein de 1952, que pertenceu a um padre holandês em Limoeiro, sendo precursora da mobilete por ter um espaço para motor a gasolina. Ou então, uma Husquarna que pertenceu ao Padre Otávio que morava em Várzea-Alegre e trouxe esse modelo de Roma em 1948.

Entre as aquisições ainda entram pela raridade, por ter sido uma bicicleta almejada em tempos antigos ou até pela oportunidade do preço, sendo um "achado". Existe também aquelas que chegam de surpresa, como uma Hercules Juvenil de 1942. Ela é inglesa e foi sempre de um único dono: a tia da sua esposa. Ele ganhou dela, com direito ao documento da Secretaria de Segurança Pública com informações de registro da época.

Dos modelos guardados, no galpão está a maioria e outras têm local garantido em sua própria casa, como uma Ballis da década de 1950. O destaque da francesa: as rodas de madeira.

Recuperação

Os sábados pela manhã ele reserva para dar atenção aos carros antigos, outra grande paixão. Já os domingos são voltados para as bicicletas. Está cuidando atualmente da restauração de uma italiana. Segundo ele, todo esse processo baseia-se em "compra, desmonta, croma, pinta e monta". Ainda nesse meio tempo tem muita pesquisa para ver como era a formação original. Porém, tudo é mais rápido comparado ao processo com carro antigo.

Apesar de gostar desse processo, ele tem sorte de encontrar algumas que não necessitam de tanta interferência, como a Husquarna de 1952. Inclusive com a pintura original, nessa sueca só mexeu nas borrachas dos pedais e na redinha nas rodas, existente para não enganchar o vestido ou a batina nela (até para facilitar, seu quadro é baixo, o estilo é batizado de "dama"). Além disso, adicionou uma caixa na lateral de ferramentas.

Outras demoram um pouco mais, como uma cargueira que achou sendo usada por um entregador de água e ajeitou como se tivesse pertencido a empresa do seu avô, colocando o adesivo da loja. "Só o quadro e as rodas prestavam", afirma.

Lembrança

"A minha Monareta eu não fiquei com ela. Na época, eu não me ligava nisso. Eu usava muito no Icaraí, ela enferrujou todinha"

João Julio de Holanda Sombra - Colecionador

Do baú

Destaques no acervo

