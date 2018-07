Audi mostra novo SUV Q8

00:00 · 09.07.2018 por André Marinho - Editor

Novo Q8 deve chegar no final de 2018 no Brasil; ele usa suspensão pneumática adaptativa com amortecimento controlado, que permite múltiplas configurações AUDI Q3 é o carro mais vendido da marca no País e um dos mais procurados pelo consumidor de luxo; tem versões com motor 1.4 e 2.0l ( Fotos: Divulgação ) Renovado em 2016, Q7 é por enquanto o topo de gama do segmento de SUVs da Audi, até a chegada do Q8; tem versões com cinco e sete lugares

O Q8 emana dinâmica esportiva e prestígio como nenhum outro SUV da marca. Com 4,99 metros de comprimento, 2 metros de largura e 1,71 metro de altura, o SUV-cupê é mais largo, mais curto e mais baixo que o "irmão" Q7.

Com uma distância entre-eixos de quase 3 metros, oferece um interior espaçoso que supera a de seus concorrentes diretos nas dimensões mais relevantes, incluindo comprimento e altura internos.

Há um sistema de três assentos na parte traseira com ajuste longitudinal. Com os encostos dos bancos rebatidos, o compartimento de bagagens comporta até 1.755 litros.

Com a imponente grade Singleframe com design octogonal, o Q8 traz a nova cara da família Q. A robusta grade vertical do radiador, o spoiler pronunciado e as grandes entradas de ar com contornos destacados realçam o visual dianteiro.

O teto elegantemente inclinado termina em colunas D suavemente inclinadas que terminam sobre os arcos das rodas de 22 polegadas. Contornos fortes e superfícies com linhas tensas transmitem uma sensação de poder, sofisticação e a dinâmica especial da tração permanente nas quatro rodas.

O spoiler, os acabamentos dos arcos das rodas e das portas e o difusor de ar trazem uma cor contrastante para destacar ainda mais a aparência off-road.

Os faróis de série são de LED, mas há a tecnologia HD Matrix LED disponível como opcional. Tanto a assinatura tridimensional das luzes diurnas quanto as luzes traseiras têm um caráter digital. Uma faixa, que tem como base uma faixa preta, conecta as lanternas, assim como no Audi quattro original. Os proprietários do Q8 podem usar o aplicativo myAudi no smartphone para ativar várias funções de iluminação e experimentá-las externamente.

Suspensão especial

Audi é quattro e quattro é Audi - isso aplica particularmente ao Q8, SUV de topo da marca. O diferencial central mecânico transfere as forças para o eixo dianteiro e traseiro na proporção de 40:60 em condições normais. Quando necessário, transfere a maior parte dessa força para o eixo com melhor tração. Isso somado aos 254 milímetros de vão livre do solo, balanços curtos e controle de descida em aclives resultam em desempenho superior mesmo quando o asfalto acaba.

A suspensão com controle de amortecedor é de série, mas a Audi oferece como opcional a suspensão pneumática adaptativa com amortecimento controlado, que pode ser configurada nos modos conforto ou esportivo. O dispositivo ajusta a altura dependendo da situação de condução e da preferência do motorista em até 90 milímetros.

Além da direção progressiva, cuja relação se torna cada vez mais direta quanto mais o volante é girado, a Audi também oferece como opção as quatro rodas direcionais. O sistema pode girar as rodas traseiras em até 5 graus - na direção contrária da curva em baixas velocidades para aumentar a agilidade e na direção da curva em velocidades mais altas para melhorar a estabilidade.

Todos os sistemas de acionamento são particularmente eficientes graças à nova tecnologia híbrida leve (MHEV). O sistema elétrico primário de 48 volts incorpora dois importantes módulos de tecnologia: uma bateria de íons de lítio e uma partida de correia do alternador. Durante a frenagem, ele pode recuperar até 12 kW de energia e alimentar a bateria. A tecnologia MHEV permite longas fases de inércia com o motor desativado e uma faixa de partida e parada que começa a 22 km/h.

Interior

Símbolos fáceis de entender são características da precisão digital da Audi e do alto nível de integração entre arquitetura e operação. O elemento central da cabine é a tela sensível ao toque do MMI.

Todos os elementos referem-se logicamente um ao outro, desde a faixa de ventilação de ar até o largo console no túnel central onde se encontra a alavanca do câmbio tiptronic. No escuro, as luzes de contorno opcionais traçam as linhas de design distintas do interior e fornecem iluminação de fundo para o emblema quattro tridimensional acima do porta-luvas - um exemplo de carinho nos detalhes típico da Audi. A lista de opcionais inclui assentos com função de massagem e ventilação, ar-condicionado automático de quatro zonas e o pacote de qualidade do ar, que aprimora ainda mais o ambiente elegante.

Com o conceito operacional MMI sensível ao toque do novo Q8, quase todas as funções podem ser acessadas por meio de dois grandes monitores. A tela superior de 10,1 polegadas é usada para controlar os sistemas de infotainment e navegação. O motorista usa o display de 8,6 polegadas abaixo para aquecimento e ar-condicionado, funções de conveniência e entrada de texto.

Os instrumentos são mostrados no Audi virtual cockpit totalmente digital. Sua tela de alta resolução com 12,3 polegadas pode ser alternada entre duas visualizações por meio de um botão no volante multifuncional. A versão plus opcional inclui uma terceira visualização mais esportiva.

Ficha técnica

Motor: 3.0 TFSI seis cilindros, híbrido/20 kW híbrido

Potência: 476 cv

Torque: 700 Nm

Transmissão: automática 0 a 100 km/h: 4,7 segundos

Velocidade máxima: 275 km / h

Autonomia: mais de 1.200 km

Consumo médio: superior a 14 km/l

Bagagem: 630 litros

Preço: não divulgado

Fonte: AUDI

