Como mexer em seu 4x4

Pronto. Sonho realizado: o primeiro 4x4 na garagem. Mas entre sair da garagem e enfrentar as trilhas existe um longo caminho a percorrer. Aprender off-road é importante para viagens, trilhas e também para o dia a dia no trânsito. O uso correto de um carro de tração representa segurança para o motorista e passageiros, economia com a manutenção e a satisfação de estar a bordo de um veículo que pode levá-lo para qualquer lugar e trazê-lo de volta em segurança.

A concessionária Mito de Fortaleza oferece gratuitamente para quem comprar um carro 4x4 zero Mitsubishi um curso de técnicas de direção de veículos 4×4. Entre os temas abordados estão as características técnicas de condução em diversos terrenos, como areia, dunas, terra, trechos com água, e dicas do que levar para fazer trilhas.

O curso, realizado na região do Porto das Dunas ou no Icaraí, tem em média duas horas e é feito com agendamento. É garantido um profissional especializado e experiente no treinamento. Seu nome: Alexandre Silveira. Dicas variadas sobre técnicas, precaução, segurança, prática e cuidados com o veículo, são orientados pelo Personal Driver. Ele orienta que nunca o dono deve ir para um trilha sozinho sem ter as noções básicas. No caso da picape L200, Silveira mostra que são quatro posições de tração, que o condutor pode utilizar de acordo com a aderência necessária naquele momento. “2h, no dia a dia urbano. Depois o 4h que é a tração de estabilidade; em seguida a 4x4 4hlc em que o veículo está tracionado para areia, dunas, lama. Fora ela existe a tração reduzida, a marcha de força que deve ser usada em trilhas mais difíceis, para evitar atolamento, inclusive”, orienta o especialista. “É quando o veículo precisa de força, não de velocidade”.

Os veículos com tração, como SUV’s e picapes, caíram no gosto do brasileiro. A escolha nem sempre é motivada pela vocação off road. Muitos são atraídos pelo visual obusto e interior espaçoso, mas, mesmo quem curte uma trilha pesada, consegue tirar proveito de algumas das funções exclusivas dos carros da Mitsubishi. O curso é voltado para quem vai adquirir os carros zero quilômetro da marca. E aqueles clientes que já possuem um Mitsubish podem participar dos passeios e ter aula exclusiva. “Esse curso é para que o condutor conheça seu veículo e para mostrar o que o carro pode oferecer em situações off-road”, explica o gerente de vendas Cesar Gioseffi. “Muitos clientes compram um carro 4x4 e não usam por medo, mas eles vão aprenter que não tem mistério. Basta um treinamento e o curso oferece isso gratuitamente”, conclui.