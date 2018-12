Sorrindo para a vida

É manhã de sábado e o sorriso da Dra. Elza Albuquerque contagia. Em frente à sede do GEPE (Grupo Espírita Paulo e Estevão), na Praia do Futuro, ela dá bom dia a quem encontra. A felicidade tem uma boa justificativa: a entrega dos diplomas de conclusão de curso de Auxiliar de Dentista para as formandas da comunidade. O curso é uma das muitas atividades desenvolvidas pelo projeto Mais Sorrisos, em Fortaleza.

O Projeto Mais Sorrisos é filantrópico e voluntário. Tem como objetivo principal realizar atendimento odontológico gratuito para crianças das comunidades vizinhas às duas sedes do GEPE em Fortaleza, uma em Messejana e outra na Praia do Futuro. “Começamos o projeto em 2015. Eu estava querendo fazer algo para ajudar a população carente. Foi quando um amigo abriu as portas no GEPE para montarmos um consultório. Quando conseguimos abrir o consultório, eu era atendente e dentista”, lembra Dra. Elza.

Hoje, são dezenas de dentistas, de diversas especialidades, além de estudantes de odontologia que se candidatam como voluntários no projeto. O doutor Márcio Barata, ortodontista, é um dos 20 voluntários do projeto. “Atualmente, acompanhamos mais de 100 crianças. Os atendimentos acontecem em vários turnos de segunda a sábado”, explica Dr. Márcio.

A beleza do sorriso está longe de ser a preocupação principal do projeto. “Nós temos as ações sociais do Mais Sorrisos que oferecem cursos para capacitar pessoas da comunidade, oferecer outras atividades e até recolocá-las no mercado de trabalho”, conta Dra. Elza. Entre os cursos, estão o de Maquiagem, Corte de Cabelo, aulas de Taekwondo e o curso de Capacitação de ASB (Auxiliar de Saúde Bucal).Os cursos têm duração de um ano. Os participantes, a maioria mulheres, passam seis meses estudando módulos que vão desde o atendimento, como se portar em um consultório e até biossegurança. Nos seis últimos meses, há estágios em consultórios particulares e no do projeto Mais Sorrisos.Muitas mulheres já saem do curso com emprego garantido. “O curso surgiu em 2016 justamente porque precisávamos de atendentes para ajudar os dentistas no atendimento. Hoje, estamos formando a terceira turma”, comemora Dra. Elza. Entre as novas atendentes, está Rita Xavier, empolgada em poder ajudar o projeto agora com uma nova profissão. “Eu não tinha dinheiro para pagar um curso desses, eu sou diarista e tenho filho. Eu recebi o curso, a farda, o jaleco, tudo de graça, e agora estou retribuindo com a ajuda a minha comunidade”, conta Rita, com um sorriso enorme no rosto.Aos dentistas e parceiros que querem colaborar com o projeto, a doutora Elza encoraja: “Para ser voluntário, basta querer, é só se doar. Não só aqui no Mais Sorrisos, em outros projetos, faça isso por você também. Se doar é o melhor presente que você faz para si mesmo. Não tem remédio melhor no mundo do que você ser voluntário”.Para conhecer mais e também ajudar o Projeto Mais Sorrisos, acesse no Instagram: @mais_sorrisos_, e/ou ligue (85) 99999.8856.Conheça as outras histórias finalistas do Prêmio Social Esporte Clube 2018 e vote na sua preferida aqui