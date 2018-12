Num ano de Copa do Mundo e eleições como foi 2018, quem sobreviveu às emoções e conflitos é, sem dúvida, um vencedor. E tamanha façanha só se conquista com muita determinação, força de vontade e perseverança. É claro que há certo exagero no início desse texto, mas tal ponto serve para causar reflexão ao leitor. O objetivo é que, ao lerem este editorial, todos tenham a certeza de que podem fazer mais.

Porque teve gente que, além de encarar os altos e baixos da nossa Seleção na Rússia e o mau humor de parte dos brasileiros nas eleições, arregaçou as mangas e dedicou tempo e/ou dinheiro às causas sociais. Alguns, pela primeira vez. Outros, pelo trigésimo ano consecutivo. Mas, todos com a mesma paixão e intensidade que uma ação ou projeto social merecem e precisam.

No jogo desses voluntários, a oportunidade oferecida é um contra-ataque veloz para cima dos riscos sociais, e cada vida transformada é um gol de placa. O voto, nesses casos, é de confiança no trabalho e nas boas intenções de cada projeto e pessoa envolvida. Por isso, para eles, um prêmio à perseverança!

Modestamente, acreditamos que estamos fazendo a nossa parte. Pelo menos, abrindo espaço desde 2014 para divulgar boas histórias de gente séria e que aposta no social como ferramenta de inclusão social. Naquele ano, publicamos uma série de cadernos especiais contando histórias por todo o estado e conquistamos o Prêmio Gandhi de Jornalismo. Outros cadernos especiais foram lançados em 2016 e 2017. Além disso, ganhamos o mundo por meio do portal www.socialesporteclube.com.br. Durante todo o ano de 2018, jogamos luz sobre projetos e ações sociais relevantes no estado do Ceará que podem ser melhor divulgados e apoiados pelas iniciativas pública e privada.

E, pelo terceiro ano consecutivo, lançamos no Diário do Nordeste o Prêmio Social Esporte Clube, que visa dessa vez premiar as melhores e mais tocantes histórias de 2018. São seis finalistas que envolvem esporte, cultura, arte, saúde e dedicação. Ao ler esse caderno e assistir aos vídeos de cada projeto no site

www.diariodonordeste.com.br/socialesporteclube, você com certeza vai abrir portas para o social na sua vida e também poder votar na história que escolher. A festa de premiação será no dia 23 de janeiro de 2019, e os vencedores do Prêmio Social Esporte Clube vão levar para casa troféu, prêmios e o valor intangível do reconhecimento!