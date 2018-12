Esporte para o bem

Fazer o bem é a modalidade preferida do Social Esporte Clube. Publicado há cinco anos pelo Diário do Nordeste (na foto acima, a premiação de 2017), o projeto busca divulgar e incentivar iniciativas de pessoas, empresas, associações e entidades no Estado do Ceará que trazem novas perspectivas para milhares de pessoas, especialmente crianças e jovens, por meio de projetos sociais ligados ao esporte.

"Modestamente, acreditamos que estamos fazendo a nossa parte. Pelo menos, abrindo espaço desde 2014 para divulgar boas histórias de gente séria e que aposta no social como ferramenta de inclusão social. Jogamos luz sobre projetos e ações sociais relevantes no estado do Ceará que podem ser melhor divulgados e apoiados pelas iniciativas pública e privada", diz o jornalista Fábio Pizzato, idealizador do Social Esporte Clube.

Na prática, o Social Esporte Clube funciona como uma ponte entre tantas iniciativas nobres e a sociedade, promovendo as boas ideias em busca de apoio e interesse por essas causas sociais. O projeto aproxima quem tem interesse em colaborar – com dinheiro, material, tempo ou mão de obra – de quem precisa de ajuda para dar andamento aos trabalhos.



Premiação

Neste ano, um caderno especial será publicado no dia 28 deste mês, retratando seis projetos sociais. Depois da publicação do caderno, as histórias serão contadas também no site do Diário do Nordeste (diariodonordeste.com.br/socialesporteclube), tendo cada uma, além do conteúdo editorial, um vídeo mostrando a história e os trabalhos realizados.

Em cada matéria, um link levará para a votação, a partir da qual o leitor poderá escolher qual história merece levar o 3º Prêmio Social Esporte Clube. As 3 mais votadas só serão reveladas no evento de premiação em janeiro, quando receberão os troféus (1º, 2º e 3º lugares).

O Prêmio Social Esporte Clube é uma realização do Diário do Nordeste, com patrocínio do Governo do Estado do Ceará e apoio da Prefeitura de Fortaleza.