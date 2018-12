Esporte, disciplina e oportunidade

“Levante e lute” é uma expressão comum no meio das artes marciais, mas nesse projeto é nome e sobrenome que têm mexido com dezenas de crianças e adolescentes do bairro Parangaba, em Fortaleza. O Projeto Levante e Lute é uma ação de prática esportiva e recreativa que oferece, em parceria com o Instituto Íris, aulas de judô para cerca de 30 jovens, estudantes de escola pública da comunidade, duas vezes por semana.

“A gente quer resgatar essas crianças para dar uma oportunidade melhor para elas não se envolverem no mundo do crime. Se sair um campeão daqui, tudo bem, ótimo. Mas a gente busca mesmo é formar cidadãos do bem”, diz a professora sensei Ítala Fernanda.

Iniciado em 2016, o Levante e Lute surgiu graças à iniciativa dos colaboradores do Shopping Parangaba, que passaram a realizar atividades esportivas de Jiu-jitsu, Judô e Muay Thai para o público interno. A partir daí, veio a primeira conquista: a construção da sala do projeto, que deu início ao sonho da expansão das atividades para a comunidade.

A iniciativa oferece o esporte como ferramenta de auxílio no processo de desenvolvimento educacional, social e pessoal das crianças e adolescentes do bairro Parangaba.

Os jovens selecionados também fazem parte do Projeto Renascer, parceiro do Levante e Lute, que atua na Parangaba há 10 anos com projetos sociais educacionais, culturais e esportivos para a comunidade. “A seleção desses jovens foi mais pela faixa etária, entre 10 e 13 anos, e pela disponibilidade de horário de cada um. Sempre respeitando o compromisso deles com a escola”, conta a assistente social Renata Façanha, colaboradora do projeto. Renata também explica como o Levante e Lute se mantém: “Essas crianças são apadrinhadas, tem um valor por cada uma e elas não pagam nada pelas atividades. E ainda ganham os quimonos e todo o material”, esclarece.

O projeto Levante e Lute conta ainda com o apoio da Federação Cearense de Judô no incentivo aos jovens para a participação em competições e atividades da entidade. “Em 2018 o Shopping Parangaba completou cinco anos de atuação. Desde então, nos consolidamos não apenas como um centro de compras, serviços e lazer, mas como um espaço preocupado com as questões sociais. Temos desenvolvido ações gratuitas, pensando na comunidade que mora no entorno. Com o Levante e Lute, estamos dando mais um importante passo na construção de oportunidades para crianças, adolescentes e jovens da região”, diz Felipe Bahiana, Gerente de Marketing do Shopping Parangaba.

As aulas são oferecidas às terças e quintas-feiras, no contraturno da escola, das 14 horas às 16 horas, na sala do projeto que funciona dentro do Shopping. “Isso é o início, um começo para esse projeto, porque a gente quer expandir, aumentar e atender a muitas outras crianças e adolescentes”, revela a professora Ítala Fernanda.

Quem quiser colaborar com o projeto Levante e Lute pode entrar em contato pelo telefone (85) 3350.3555.

