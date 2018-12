Arte e Educação

“Era o meu sonho criar um trabalho desse, e graças ao Naélio, Robeni, Lúcia, Rosa e todos esses que trabalham aqui, nós conseguimos concretizar”, comemora dona Alice Domenech, fundadora do Projeto Revarte, Resgaste dos Valores pela Arte. Ela lembra com gratidão dos nomes de quem ajudou e ajuda o projeto a caminhar por décadas. “Já completamos 30 anos, hoje recebemos crianças que são filhos e filhas daqueles que frequentaram aqui 30 anos atrás”, sorri a senhora Domenech.

Não é a toa que o projeto Revarte atua mudando e melhorando a vida de crianças e adolescentes carentes da comunidade do Conjunto Alvorada por meio do contato com a arte e a cultura. A arte é fonte de muito conhecimento e inspiração, é explosão de criatividade e também de sensibilidade, mas, além disso tudo, pode ser considerada um caminho de oportunidade. “O nosso maior objetivo é pegar as crianças carentes com tempo ocioso e trazer para cá, para terem um ambiente legal e contato com a leitura, a escrita e a arte”, conta o arte-educador Naélio Carvalho, colaborador do projeto.

O principal trabalho do projeto é feito por meio da Biblioteca Monteiro Lobato, que possui um acervo de livros doados que chegam a 8.000 publicações. Com esse material, são desenvolvidas atividades, como o empréstimo de livros, pesquisa, contação de histórias, reforço escolar e leitura. Um trabalho de muitos anos que tem surtido efeito, como no caso do professor de inglês Leandro Santos: “Eu faço parte do projeto há muitos anos. Comecei, na verdade, a frequentar quando era adolescente, queria pegar uns livros para ler”.

As crianças e adolescentes também participam de jogos, brincadeiras, pintura e cursos, como os oferecidos pelo Grupo Musical Revarte, desenvolvido por voluntários e que oferece aulas de coral, flauta, violão, teclado, piano e percussão. O projeto conta também com cursos de artesanato, teatro, desenho e xadrez. Tudo isso com o objetivo de melhorar o desenvolvimento pessoal e profissional, promover a qualidade de ensino, servindo como apoio à vida escolar e familiar da criança, além de oferecer um caminho diferente aos problemas vivenciados na comunidade.

Sonho expressado

O projeto REVARTE não cobra nenhuma taxa de inscrição. Mantém-se apenas por meio do apoio de voluntários ou de doações de empresas parceiras e de pessoas que acreditam no trabalho que o projeto desenvolve. Cerca de 400 crianças e adolescentes são atendidos, entre eles um garoto de 18 anos, carente, com dificuldades de fala, que alimenta o sonho de ser jornalista. O menino está construindo o seu próprio livro e tivemos a oportunidade de ouvir a análise dele sobre o Revarte:

“REVARTE – Resgate dos Valores pela Arte.

Resgatar os valores não tem fim.

Quando conseguimos encontrar aqueles que buscam esse resgate,

aqueles que lutam, não desistem e se mostravam, pois encontraram

na luta, nas dificuldades, a superação.

Interiorizaram-se para buscar a luz.

Luz que existe em cada um de nós.

Quando nos resta a preocupação, é feita através do amor, a vitória em real.

Aqui, nossa preocupação é com a descoberta de si mesmo com relação ao outro.

Nossa meta, resumindo, é o amor.

Ensinar a amar.

E a forma é simples: basta que amemos.”