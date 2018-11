Noélia Doces e Salgados inaugura terceira loja em Fortaleza

No mercado há mais de 30 anos, a tradicional confeitaria Noélia Doces e Salgados conta, a partir desta quarta, dia 28 de novembro, com mais uma loja. A nova filial da marca será inaugurada no endereço Rua Dom Expedito Lopes, 2580, no bairro Aldeota.

De acordo com Yuri Nogueira Fontenelle, sócio e diretor comercial, a nova loja atende a uma demanda antiga dos clientes da confeitaria. “Nós estamos sempre avaliando o mercado, entendendo bem a demanda e a solicitação de nossos clientes. A vinda para Aldeota foi uma exigência deles”, destaca o gestor.

Conhecida pela qualidade dos seus produtos, a Noélia Doces e Salgados vai receber o público da nova loja em sistema soft open (pré-abertura), com oferta variada de salgados, como coxinha de caranguejo, camarão empanado, empadas, tortas salgadas de frango e camarão, e doces já conhecidos pela clientela, como pudim, torta especial de morango, torta de limão gelada, bolos fofos e a famosa torta de banana, um dos produtos mais vendidos da marca.

A loja mantém o padrão das demais, oferecendo também espaço para eventos.

Como sinaliza Yuri Nogueira Fontenelle, aos poucos todo o cardápio das demais lojas será oferecido na filial Aldeota. “Vamos ter todo o nosso cardápio de doces disponível para encomenda e para a loja, bem como nossos salgados. Hoje, temos quase 400 produtos à disposição, diariamente”, reforça.

Além disso, a Noélia Doces e Salgados vai ofertar ampla carta de cafés e vinhos à clientela da nova filial. “São mais de 30 rótulos de vinho. O cliente pode tomar o vinho na própria loja ou até mesmo levar para casa”, informa Yuri Nogueira Fontenelle.

Novidades

Dentre as novidades previstas para este mês, a confeitaria vai lançar o bolo de rolo e uma nova linha de tortas geladas. “A nossa marca tem como característica estar sempre inovando. Temos a meta de semanalmente criar novos produtos”, reforça Yuri Nogueira Fontenelle.

“Outra novidade é a área 'to go'. Próximo ao caixa, o cliente vai ter alguma oferta de produtos, que ele poderá levar para casa com muita facilidade”, afirma o empresário.

Em relação à estrutura física, a loja mantém o padrão das demais lojas, oferecendo também espaço para eventos. “O que o cliente pode esperar é uma casa bonita e aconchegante. Nós escutamos nosso público e, atendendo a pedidos, caprichamos muito na decoração, que segue os traços das demais lojas (Sul e Montese). Vai ser um ponto de encontro de amigos”, finaliza.

Serviço:

Noélia Doces e Salgados

Rua Dom Expedito Lopes, 2580 – Aldeota

Horário: de segunda a sábado, das 8h às 20h

Tel.: (85) 3771.9036 (loja) / 3036.7650 (encomendas)