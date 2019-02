Espaço valorizado

Quem não curte um dia de sol, calor e férias com uma bela piscina para se refrescar? Elemento fundamental para muitos, a piscina tem se tornado item cada vez mais valorizado no mercado imobiliário, capaz de influenciar na decisão de compra dos clientes. Especialistas do setor afirmam que o valor de uma propriedade aumenta de 20 a 30% na hora da venda, se houver uma piscina. De fato, ter piscina em casa traz algumas vantagens, mas exige cuidados.



Investimento em lazer

Quem pretende ter uma piscina em casa, para proporcionar momentos de lazer para si, para os amigos e para a família, deve saber que o investimento dá trabalho. É preciso ter planejamento e manutenção constante para que a piscina esteja sempre limpa e em boas condições de ser utilizada. No entanto, quem tem um espaço desse em casa sabe que o empenho traz bons resultados, principalmente levando em conta o clima nordestino.

O primeiro passo para quem deseja ter uma piscina em sua residência é saber claramente sua realidade financeira. Quais são as suas prioridades? Quanto é possível reservar do seu orçamento para investir em uma piscina? Essas são algumas das perguntas que podem ajudá-lo a decidir se uma piscina é um projeto viável. É importante lembrar que os custos com a instalação e a manutenção de uma piscina variam muito de acordo com fatores como tamanho, modelo e materiais escolhidos.

Procurar profissionais ou empresas especializadas também é fundamental, afinal um investimento de grande porte como esse não pode ser entregue a pessoas sem o preparo adequado. Isso vale para o projeto da piscina e mesmo se ela for comprada pronta (modelos em fibra de vidro, por exemplo), pois sua instalação exige diversos cuidados que só um técnico no assunto pode resolver de modo a não ocasionar problemas futuros.



Manutenção

No entanto, não basta instalar a piscina: é preciso cuidar da qualidade da água para manter a saúde de sua família e de todos os que usarem o equipamento. Isso requer gastos com materiais específicos, por exemplo, para o controle do pH da água. Esse controle ajuda a saber se a água da piscina está com Ph ácido, neutro ou alcalino.

O pH da água da torneira, por exemplo, está em torno de 7, ou seja, é neutro. Conforme o pH diminui, a água da piscina tende a ficar mais ácida, podendo causar irritação na pele e nos olhos, além de danificar peças metálicas da estrutura da piscina. O mercado oferece kits de controle de pH para manter a água limpa e própria para o banho.

Quanto ao cloro, a substância serve basicamente para eliminar os micro-organismos nocivos à qualidade da água e à nossa saúde. O tipo de cloro e quantidades a serem ministradas variam conforme a situação em que a água da piscina se encontra. Por isso, é fundamental ler os rótulos dos produtos e ter certeza sobre o que está fazendo.

Em relação à limpeza, aspirar a piscina é um processo muito importante na manutenção. Ele garante grande parte da limpeza e da qualidade da água. Após a decantação, com as impurezas reunidas no fundo, fica mais fácil aspirá-la.

A peneiração e a limpeza das bordas devem ser feitas em conjunto com esse processo. Isso evita que a sujeira fique presa no revestimento da piscina, causando manchas.



Veja alguns itens que merecem atenção para manter sua piscina sempre limpa:



Pré-filtro

O pré-filtro retém a sujeira presente na água, evitando que ela chegue até a bomba da piscina e danifique o seu funcionamento. Esse trabalho de manutenção deve ser realizado regularmente para garantir maior durabilidade da sua piscina.



Skimmer

Similar ao pré-filtro, o skimmer é um dispositivo que fica em alguma das paredes da piscina, captando a sujeira que cai na água. A sua limpeza é manual e periódica. Assim como o pré-filtro, para a limpeza do skimmer os registros e os sistemas de filtração devem estar desligados.



Escovação

Escovar o revestimento da piscina é importante para evitar que limo, algas, bactérias, manchas e sujeiras se acumulem nas laterais e no fundo. Existem escovas específicas para a tarefa.



Peneiração

Como o próprio nome sugere, com o auxílio de uma peneira específica você irá retirar toda a sujeira depositada na superfície da sua piscina, como folhas e insetos. Essa tarefa é comum e deve ser feita constantemente.