Cuidado e planejamento

Na hora de revestir pisos e paredes, é muito comum o consumidor ficar confuso. Afinal, há uma infinidade de materiais disponíveis no mercado e se não forem

tomados alguns cuidados, o item adquirido pode não atender às necessidades de forma adequada. Além disso, é preciso planejar essa instalação, sempre com o acompanhamento de um profissional.



Decisão técnica

Um revestimento bem aplicado valoriza qualquer ambiente. Seja em pisos, seja em paredes, esse item é fundamental na conclusão de qualquer obra, ou mesmo na hora de reformar. Por vezes, é preciso renovar os ambientes, e instalar um piso novo ajuda muito, inclusive para facilitar a limpeza ou contribuir para o conforto térmico. Mas há alguns detalhes que o consumidor precisa ponderar para evitar dores de cabeça ou surpresas desagradáveis na hora da execução do serviço:



. Piso, azulejo e porcelanato têm utilizações distintas: o piso geralmente é usado no chão; o azulejo é de uso exclusivo para paredes; o porcelanato pode ser aplicado em pisos, paredes, bancadas e outros mobiliários;



. A escolha depende do local onde será aplicado: é preciso pensar se o produto será usado em área residencial ou comercial, espaços internos, externos, secos, molhados, com muita ou pouca movimentação de pessoas. Existem revestimentos com características técnicas, composições e superfícies específicas para cada necessidade;



. Uma quantidade extra é fundamental: o recomendado é adicionar uma sobra de 10 a 15% na hora da compra – caso falte o produto ou peças tenham que ser

cortadas ou se quebrem;



. Os revestimentos possuem variação de tonalidade: pequenas diferenças de cor, dentro do mesmo lote, são normais. Porcelanatos com efeito madeira,

por exemplo, têm peças de tonalidades diferentes para que o aspecto fique o mais natural possível;



. Mão de obra especializada: sempre conte com um profissional para instalar pisos e revestimentos. Um dos motivos é ajudá-lo a encontrar, dentro da infinidade de opções, aquela que melhor combina com suas necessidades. Outro motivo é ter um trabalho feito com qualidade, como sua casa merece!