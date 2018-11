Viver no Cocó

O bairro Cocó está em ascensão no mercado imobiliário, destacando-se pela venda de unidades residenciais verticais ao longo deste ano em Fortaleza, conforme dados apurados pelo Setor de Inteligência da Lopes Immobilis. Seja por conta do verde exuberante do Parque Ecológico do Cocó, seja pelas facilidades e pela infraestrutura presente na região, o local tem chamado atenção dos consumidores. Para os moradores, viver no local é um privilégio.

Lazer em área nobre

O consultor de tecnologia Ricardo Cardoso, de 30 anos, que morava com os pais na Aldeota, escolheu o Cocó para viver com a esposa. “Procurei um bairro que não fosse tão longe, com um custo de vida mais baixo do que a Aldeota. Eu estudava na Universidade de Fortaleza, passava muito pelo Cocó. Achei um apartamento num custo bom e boa localização, e selecionamos esse apartamento”, comenta o profissional, que vive na região há quase cinco anos.

Para Ricardo, a vida lá é muito boa. “Tenho próximo da minha casa uns seis ou sete supermercados, banco, uma das melhores padarias da cidade, várias lojas de construção. O acesso é fácil, pela Av. Washington Soares, consigo fazer quase tudo a pé. É perto da Aldeota, do Iguatemi, do Parque do Cocó. Todo domingo a gente vai caminhar no Parque. Minha filha adora”, ressalta Ricardo.

Parque do Cocó é um dos maiores atrativos do bairro: qualidade de vida em família. Agência Diário

A médica Viviany Viana, que mora no Cocó há quatro anos, escolheu o bairro por considerá-lo bem localizado e por reunir vários serviços. “É um bairro central, ao mesmo tempo com muito verde. Tem uma temperatura muito boa, mais amena, por conta da área verde do Parque do Cocó. Tem o próprio parque, onde você pode fazer uma caminhada, passear. Eu me desloco a pé pelo bairro. É um dos que eu mais recomendo”, afirma Viviany, que gosta tanto do local que vai se mudar novamente, para outro prédio, mas não vai deixar a região.

Produtos

Para Lara Almeida, Diretora Comercial da Intexi Incorporações – que lançou o empreendimento Montemor Condominium na região do Cocó, em fevereiro desse ano –, a qualidade de vida do bairro tem incentivado os incorporadores a investirem em produtos de alto padrão, pois há demanda para a compra. Em menos de quatro meses de comercialização, o residencial da Intexi já tinha 53% de suas unidades vendidas.

Lara Almeida explica que o Cocó foi modificando seu perfil de moradia ao longo das últimas décadas. Antes, conta a gestora, era um bairro de “passagem”, como rota dos bairros tradicionais Aldeota, Meireles e Centro. “Hoje, é um bairro consolidado, com universidades, infraestrutura de serviços, situado entre os dois maiores shoppings da cidade, Iguatemi e Riomar. Mas o maior atrativo do bairro é o Parque do Cocó, que tem atraído mais famílias para usufruir do lazer urbano”, aponta a gestora.

Outra empresa que tem empreendimento na região é a Dasart Incorporações. O Jonas Cardoso Residence, torre de 36 apartamentos de 92 m², lançada no fim de 2015, está com 98% da obra concluída. “Morar no Cocó é um privilégio e nós estamos investindo nessa área de Fortaleza que tem crescido consideravelmente no setor imobiliário nos últimos anos”, argumenta Vitor Frota, Diretor da Dasart Incorporações.

Perfil imobiliário do Cocó:

• Bairro dominado por empreendimentos residenciais verticais;

• Em média, os prédios possuem: 20 pavimentos com unidades, 3 apartamentos por andar, 3 quartos e 131 m² de área privativa.

FONTE: Setor de Inteligência da Lopes Immobilis