Viver na Parquelândia

Com predomínio de empreendimentos residenciais verticais e comerciais, a região do bairro Parquelândia (também chamada de zona de valor Parquelândia) teve grande destaque na venda de apartamentos em 2018. O desenvolvimento do lugar - que tem na Avenida Jovita Feitosa (foto acima) uma das principais vias - é percebido pelos habitantes locais e por gestores de empresas da Construção Civil. A chegada de empreendimentos residenciais e comerciais é acompanhada pela vinda de estabelecimentos dos mais diversos ramos, ampliando a oferta de serviços para os moradores.



Região valorizada

Um exemplo do crescimento da zona de valor Parquelândia é citado pela dona de casa Ângela Perdigão, de 64 anos, que mora na região há mais de três décadas. Para ela, a maior mudança no bairro nesse período foi a evolução do comércio. “Chegaram restaurantes, lojas de vendas de veículos, de móveis e bancos. A Avenida Jovita Feitosa se transformou. Tem alguns prédios hoje, mas não muito altos”, relata.

Ângela considera a estrutura do lugar muito boa, com igrejas, farmácias, supermercados, restaurantes, academias e outros estabelecimentos próximos. Por isso, ela conta que pode sair sem tirar o carro da garagem de vez em quando. “Evoluiu bastante aqui, de uns anos para cá. Acho bom ter qualidade de vida”, opina Ângela Perdigão.

O crescimento da região da Parquelândia também foi acompanhado por construtoras e incorporadoras de abrangência nacional. De acordo com Raquel Becker, Coordenadora de Vendas da Moura Dubeux, foi uma oportunidade ímpar investir no local. “O local necessitava de mais atrativos, e a Moura Dubeux, sempre atenta ao crescimento de Fortaleza, trouxe a ideia de adquirir um terreno de 160 mil m². Este veio junto com o projeto de fazer moradias verticais, onde a predominância são moradias horizontais. Um plano arrojado, mas com muito estudo e cautela. Foi percebido que os moradores da região não querem sair do bairro, apenas almejavam algo melhor. Assim nasceu o Boulevard Shopping Residence”, descreve.

Raquel Becker lembra que a Moura Dubeux teve como grande parceiro desta empreitada o Grupo JCPM, que edificou o Shopping RioMar Kennedy, “trazendo com a Moura Dubeux mais crescimento, lazer e uma ampla área de serviços para a região”, acrescenta.



Desenvolvimento

Outro empreendimento que impulsionou as vendas na região da Parquelândia foi o Reserva Castelli. Assinado pela WR Engenharia, o empreendimento foi lançado em setembro de 2013 e entregue em dezembro de 2016. Mauro Clark Júnior, Diretor de Vendas e Marketing da WR Engenharia, explica que a empresa resolveu investir ali por se tratar de um local muito bem quisto pelos moradores, que querem mudar de padrão de vida, sem sair dali.

Mauro Clark Júnior pontua que a Parquelândia é um lugar tranquilo, com ótima infraestrutura de vias, praças e comércio. “Bastante residencial, com diversos serviços e conveniências oferecidos a pouca distância, a exemplo do RioMar Kennedy”, observa.



Qualidade de vida

A empresária Lara Mendes Gondim, de 30 anos, mora na Parquelândia desde que nasceu e identifica muita coisa boa e de qualidade na região. “Além de os preços serem quase a metade dos que são encontrados em outras regiões da cidade”, compara a jovem.

A dona de casa Ive Raquel, de 34 anos, mora na Parquelândia há 17 e também gosta da região. “É central, me leva facilmente a vários lugares. Pela Av. Bezerra de Menezes vou do Centro ao litoral. Ao mesmo tempo que chegam os pontos comerciais, vejo um bom polo gastronômico”, argumenta.





Zona de valor Parquelândia – perfil imobiliário:

. Dominada por empreendimentos residenciais verticais e comércios;

. Os prédios possuem, em média: 21 pavimentos com unidades, 5 apartamentos por andar, 3 quartos e 95m2 de área privativa.



Fonte: Setor de Inteligência da Lopes Immobilis