Tendência de mercado

Um espaço tranquilo e organizado para estudar e trabalhar tem se tornado peça fundamental para muitos na hora de comprar ou alugar um imóvel. Com os novos hábitos de trabalho, a prática do home office – trabalho em casa – se tornou uma tendência internacional, seja como complemento ocasional das atividades já realizadas em escritório (prática adotada por empresas de pequeno, médio e até grande porte), seja como modelo único de serviço, especialmente para trabalhadores autônomos e freelancers. A seguir, entenda como o mercado imobiliário está assimilando essa tendência em seus projetos e produtos.

Prático e eficiente

De acordo com a empresa de tecnologia Citrix, até 2020 quase 90% das empresas ao redor do mundo devem tornar o home office uma realidade em suas práticas cotidianas. Os métodos para essa tendência podem variar entre o trabalho full-time em casa e o trabalho parcial, forma encontrada por algumas empresas para dar um “respiro” no cotidiano de seus funcionários, que podem escolher um dia para realizar o serviço desde o próprio o lar.

O home office tem avançado globalmente desde o início dos anos 2000 junto às novas práticas do mercado, apontou pesquisa da Organização Internacional do Trabalho de 2017. Isso ocorre devido aos trabalhos computadorizados, facilitados pelas tecnologias móveis, e também em razão das atividades manuais de pequenos empreendedores. Em Fortaleza, o assunto também é tendência, sobretudo nos apartamentos mais compactos, argumenta Gama Filho, Diretor de Planejamento do Sindicato das Construtoras do Ceará (Sinduscon-CE). “Hoje em dia, os clientes têm cada vez mais tentado minimizar desperdícios no trânsito e em deslocamentos, principalmente profissionais liberais. Por isso, atualmente alguns prédios procuram disponibilizar sala de reunião e espaços para home office”, avalia o gestor.

Produtos

“As vantagens de trabalhar em casa são muitas, e envolvem tanto o trabalhador quanto a companhia, que diminui custos e, dando mais autonomia para seus funcionários, pode receber de volta mais disposição e um rendimento diferenciado do que em ambientes de trabalho mais tradicionais. Para autônomos ou freelancers, então, é mais do que necessário possuir um ambiente adequado para produzir com qualidade”, explica João Fiúza, Presidente do Grupo Diagonal.

Um exemplo de empreendimento que segue essa tendência em Fortaleza é o residencial Praça da Luz, que está sendo erguido no Bairro de Fátima pela Diagonal Engenharia e deve ser lançado no primeiro semestre de 2019. Ele dispõe de três espaços de convivência climatizados e estruturados para home office dentro do condomínio com 37,29 m² cada, além de uma sala de estudos. Eles se localizam no andar exclusivo para área de lazer do residencial e são de uso comum. “Estamos sempre buscando nos adaptar às necessidades de nossos clientes, maximizando a experiência de viver em um de nossos empreendimentos”, detalha João Fiúza.

Dicas

Para trabalhar em casa de forma eficiente:

1. Organize seu espaço

É essencial manter a mesa para as tarefas organizada, além de escolher um local iluminado e ventilado.

2. Monte sua rotina

Ainda que seus horários sejam mais flexíveis, é importante estabelecer metas diárias e um horário para se concentrar e focar no ofício.

3. Esqueça as redes sociais

Utilizar computador e celular é importante e, às vezes, imprescindível em algumas funções. Mas tenha cuidado com o acesso a redes sociais, como Facebook e Instagram, e use moderadamente o WhatsApp. Não passe mais tempo on-line do que o necessário.