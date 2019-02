Sonho realizado

O sonho de ter a casa própria pode ser concretizado de várias maneiras, seja na forma de um apartamento, seja por meio de um loteamento. Neste caso, a falta de informação, de dinheiro ou de conhecimento sobre a legislação pode influenciar na escolha por um lote. Afinal, quais são as obrigações da empresa que vende o lote? Quais são os deveres dos compradores do terreno em loteamento?



Escolha consciente

A opção pela compra de um lote deve levar em conta não só o valor a ser pago, mas outras escolhas do futuro morador. Para muitos consumidores, fica a dúvida de como funciona a compra e a venda de lotes e quais são as obrigações e deveres da empresa urbanística, ou seja, aquela que está comercializando os lotes. Por isso, Stella Sales, Gerente de Projetos da Conviver Urbanismo, esclarece os principais pontos sobre o assunto. O item básico é saber o que é um loteamento. “É a divisão de uma área de terra em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação e implantação de infraestrutura mínima definida na Lei Federal 6.766/79”, diz Stella.

E o que a empresa de loteamentos tem obrigação de entregar ao vender um loteamento ao consumidor? Para esta pergunta, levando em conta as características e as exigências legais do loteamento urbano, é necessário que, antes da elaboração do seu projeto definitivo, seja solicitada à Prefeitura uma consulta prévia ou anuência do empreendimento.

Com base nesse estudo, serão definidas as diretrizes para o uso do solo e o traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário. Somente após essa análise prévia é que o loteador poderá submeter o projeto de loteamento à aprovação do Poder Público Municipal.



Mudanças

Outra dúvida comum dos compradores de lote é se os proprietários podem fazer mudanças nos lotes que adquiriram? Segundo Stella Sales, o proprietário, obedecendo ao que consta no contrato de compra e venda do lote, poderá construir seu imóvel conforme suas necessidades, porém precisa atentar-se às leis ambientais e municipais.

A maioria dos municípios possui um Plano Diretor e as leis derivadas dele, que constituem o mecanismo legal de orientação à ocupação do solo urbano, tomando por base, de um lado, os interesses coletivos e difusos, tais como a preservação da natureza e da memória, e de outro, os interesses particulares de seus moradores.

A Gerente de Projetos da Conviver Urbanismo reforça a importância de se consultar essa legislação. “É obrigatório elaborar um projeto da edificação com um profissional competente, levá-lo à aprovação da Prefeitura, que emitirá o alvará de construção. Se esse procedimento não for realizado, estará sujeito às autuações e embargos da construção pelos órgãos fiscalizadores”, alerta Stella.

A profissional lembra ainda que o proprietário deve murar seu lote, caso não queira construir de imediato. Dessa forma, ele resguarda a demarcação. Também é importante fazer uma manutenção periódica, evitando o acúmulo de lixo e a proliferação de insetos.



Dicas

Infraestrutura

Os loteamentos deverão ser abastecidos de água potável, energia elétrica e esgoto. A legislação define como lote o terreno servido de infraestrutura básica, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos da zona em que se situe. Consideram-se infraestrutura básica os equipamentos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, rede de esgoto, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e as vias de circulação.



Área mínima

A lei determina que os lotes deverão ter área mínima de 125 metros quadrados e frente mínima de 5 metros.



Cuidados

Antes de qualquer sinal ou reserva, o consumidor deve verificar na Prefeitura se o loteamento está aprovado, se está localizado em área de proteção ambiental, se não há qualquer restrição quanto à construção. No Cartório de Registro de Imóveis, deve-se verificar se o loteamento está registrado de acordo com a aprovação da Prefeitura e requisitar certidão de propriedade e negativa de ônus e alienação.



Contrato

O contrato deve ter a qualificação e o endereço das partes, nome e localização do loteamento, número e data do registro, descrição, confrontações, áreas e demais características do terreno, preço, prazo, valor do sinal, forma e local de pagamento, taxas de juros de financiamento e de mora, a quem cabe o pagamento de impostos e taxas do terreno e a forma de acerto caso haja diferença na metragem do imóvel. Exija o contrato assinado pelas partes e por duas testemunhas. Após a assinatura pelas partes e testemunhas, registre o contrato no Cartório de Registro de Imóveis.