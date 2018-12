Sem complicação

Quem está na busca por um novo lar, além de atenção ao imóvel pretendido, à construtora e às instituições financeiras, deve ficar atento a assuntos um pouco mais burocráticos, como questões referentes à documentação e a aspectos específicos da nova morada.

Dois especialistas no assunto trazem dicas valiosas para quem está prestes a se mudar. Seguir um certo checklist antes da mudança contribui para não haver problemas futuros no novo lar. As orientações vão desde conversas com os futuros vizinhos até a preparação de documentos.



Documentação organizada

Diante da necessidade de uma mudança de residência, se o cliente não conhece sobre direito imobiliário, é importante procurar um profissional da área imobiliária para orientação, sugere Mário Guimarães, Sócio Diretor da Guimarães Imóveis. “Às vezes, economizar nesses momentos pode trazer grandes problemas”, avalia.

Jairo Cavalcante Filho, Diretor Comercial da Fiducial Imobiliária, enfatiza a orientação: “O pretenso comprador deve, antes de tudo, procurar uma imobiliária ou um corretor de imóveis credenciado e que tenha uma boa reputação no mercado local. Esta imobiliária ou corretor certamente saberá repassar para o cliente a segurança, a transparência e a seriedade do negócio e das pessoas que participarão da transação”.

Não sendo possível a intermediação de uma imobiliária ou corretor de imóveis, os especialistas entrevistados deixam uma lista de orientações para o pretenso

comprador com importantes cuidados a serem tomados. A atenção a esses pontos é essencial tanto para uma mudança tranquila quanto para uma rotina segura no imóvel dos sonhos.

Confira todas as recomendações dos especialistas.



1 – Quanto à documentação:

. Retirar a certidão negativa de débitos dos proprietários junto à Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);

. Retirar a certidão negativa de débitos dos proprietários junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (www.sefaz.ce.gov.br);

. Retirar a certidão negativa de débitos dos proprietários junto à Secretaria de Finanças do Município (www.sefin.fortaleza.ce.gov.br);

. Solicitar a matrícula atualizada do imóvel para ver se está no nome dos proprietários;

. Solicitar um levantamento de débitos junto ao condomínio, à Cagece e à Enel referente ao imóvel a ser adquirido para evitar transtornos posteriores;

. Verificar se existem débitos de Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU);

. Verificar se os vendedores possuem algum tipo de ação judicial tramitando contra eles (vendedor é quem transmite o imóvel);

. Em caso de condomínio, solicitar uma cópia da convenção com os direitos e deveres do condômino, além da ata do condomínio nomeando o síndico e solicitar

para ele uma carta informando que a unidade não tem dívida com o condomínio;

. Procurar um cartório para lavrar a escritura;

. Registre a escritura no cartório de registro de imóveis competente.



2 – Quanto ao imóvel:

. Fazer uma visita ao imóvel a ser adquirido mais de uma vez, em dias e horários diferentes, para analisar os serviços que funcionam nas imediações do imóvel, o

fluxo de veículos no local, o barulho, a ventilação, a posição do Sol, entre outros detalhes;

. Conversar com os vizinhos para saber se o bairro é tranquilo, se existe segurança, coleta de lixo regular, oferta de serviços, dentre outras informações;

. Checar madeiramento do telhado (casas) à procura de eventuais focos de cupim que comprometam a estrutura do imóvel;

. Checar as instalações elétrica e hidráulica para ver se estão em perfeito funcionamento;

. Principalmente no período chuvoso, procurar por possíveis pontos de infiltração e/ou alagamento.





Vistoria

Em se tratando de imóvel novo, a vistoria requer atenção especial. Para isso, é importante chegar à residência com o memorial descritivo do empreendimento, a planta com os pontos elétricos – caso faça parte dos documentos assinados na compra do imóvel – e o contrato de personalização da unidade, caso esse serviço tenha sido contratado.

Além disso, levar câmera fotográfica ou celular com câmera (para o registro de possíveis defeitos), trena (para medições), carregador de celular bivolt (para testar a corrente elétrica), lâmpada e soquete (para testar a iluminação), bolinha de gude e balde (para verificar o caimento de piso), espelho pequeno (para verificar a pintura em cima das portas), esquadro ou régua de nível (para checar o nivelamento das paredes), cabo de vassoura com borracha na ponta (para verificar se os revestimentos estão ocos) e mãos à obra.

Na ocasião, verificar pintura, nivelamento, parte elétrica, revestimentos cerâmicos, pontos de gás, parte hidráulica, esquadrias e persianas, vidros, ralos, metais, louças e pedras naturais. Confirme as medidas do imóvel e das vagas e veja se as áreas comuns estão de acordo com o memorial descritivo. Todo detalhe é importante!

Fonte: www.casacosmopolita.com