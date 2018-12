A aquisição de imóveis por meio de consórcios voltou a crescer este ano. A modalidade de crédito avançou 7,3% no último mês de março, em comparação com o mesmo período de 2017, de acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (Abac). Hoje, são 850 mil participantes em todo país. Já em julho deste ano, o Sistema de Consórcios também apresentou resultados positivos nos diversos setores em que está presente, em continuidade ao conquistado no primeiro semestre, avalia Sandro Medina, Diretor de Operações da Embracon Filial Fortaleza.

Ele pontua que os negócios realizados registraram R$ 57,08 bilhões em contratos comercializados, 7% acima dos R$ 53,33 bilhões do ano passado, decorrentes

das vendas que acumularam 1,43 milhão de adesões de janeiro a julho. “A soma de cotas nesses sete meses é mais uma vez o maior volume quando comparada aos acumulados no mesmo período, desde 2014”, revela o gestor.



Modalidade traz benefícios para o consumidor

Para Sandro Medina, Diretor de Operações da Embracon Filial Fortaleza, a grande vantagem do consórcio é não cobrar os altos juros de um financiamento imobiliário, nem fazer análise de comprovação de renda rigorosa como fazem os bancos quando vão conceder financiamento. "Entretanto, há necessidade de ficar atento à taxa de administração cobrada de toda e qualquer parcela paga, inclusive se o cliente optar pelo uso do seu FGTS”, aponta José Carlos Braide Nogueira da Gama, Vice-Presidente da Área Imobiliária do Sindicato das Construtoras do Ceará (Sinduscon-CE).

Quem opta pelo consórcio também não precisa pagar entrada nem valores intermediários do novo imóvel, comenta Sandro Medina. Ele acrescenta que quem já é proprietário de imóvel pode usar a carta de crédito para quitar a dívida do imóvel junto à instituição financeira. “Neste caso, o imóvel precisa estar no nome do consorciado. É a melhor forma de fugir das altas taxas de juros e economizar um bom dinheiro”, afirma o Diretor.



Oportunidade

Na opinião de José Carlos Braide Nogueira da Gama, o consórcio é indicado para quem não precisa do imóvel de imediato, pois ele vale a pena principalmente para os adquirentes sortudos que são contemplados com a carta de crédito nos primeiros meses de fechamento do grupo. O contemplado tem direito ao valor da carta de crédito em sua totalidade, de acordo com o bem que selecionou.

Porém, mesmo que a pessoa não seja contemplada no início, os sorteios continuam uma vez por mês até que todos do grupo sejam contemplados. “Apesar da expectativa de ser contemplado com o valor da carta de crédito em pouco tempo, o prazo máximo para receber o valor e adquirir a casa própria é de 18 anos. Enquanto isso, o cotista terá que pagar os custos de aluguel, por exemplo”, explica Sandro Medina.

Para aumentar as chances de ser contemplado, o adquirente pode dar um lance, isto é, antecipar prestações. “Fica com o bem quem antecipar o maior número possível de parcelas. Exclusivamente para imóveis é possível usar o valor do FGTS para ofertar o lance. Também é possível usar o saldo do crédito para quitar despesas tributárias, como transferência de propriedade, tributos etc.”, argumenta o Diretor de Operações da Embracon.

É importante lembrar que mesmo sem realizar nenhum lance o consorciado será contemplado em um dos sorteios, tendo direito de receber a carta de crédito.



Panorama

O Vice-Presidente da Área Imobiliária do Sinduscon-CE esclarece que sempre é um momento favorável para realizar consórcio, pois não há cobrança de juros, “razão pela qual não há influência da economia. O que o cliente precisa pesquisar é a idoneidade da administradora e a taxa de administração cobrada”, orienta José Carlos Braide Nogueira da Gama.



Como funciona o consórcio

1. Você escolhe o plano que mais se encaixa às suas necessidades, de acordo com o bem que deseja, o valor do crédito total e o valor das parcelas.

2. Ao aderir a um plano, os consorciados recebem um número de identificação (cota) e passam a fazer parte de um grupo.

3. Todos os meses, você e os demais consorciados do grupo efetuam os pagamentos conforme o plano selecionado.

4. Uma vez por mês é feito o sorteio durante assembleia. Os sorteios acontecem até que todos do grupo tenham sido contemplados.

5. Você pode dar lances, que são uma forma de aumentar suas chances de ser contemplado no consórcio. Basta escolher entre as modalidades de lance livre e fixo.

6. Em um dos sorteios você será contemplado. Mesmo que não tenha realizado lances, terá o direito de receber a sua carta de crédito. Após entrega de documentações e análises, o crédito será liberado.