Residenciais seguros

Quando o quesito é segurança, muita gente tem preferido morar em condomínios. Dessa forma, é possível dividir o valor dos serviços investidos nessa área, rateando altos custos - assim explica o Presidente do Sindicato da Construção do Ceará (Sinduscon-CE), André Montenegro. Ele pontua que os condomínios têm trabalhado de forma incessante para promover, de diferentes maneiras, tal campo nos residenciais.

Nesse sentido, há equipamentos diversos para aumentar a proteção condominial. Mas o que mais compromete é a falta de compromisso dos próprios moradores com as normas de segurança do empreendimento, afirma Flávio Patrício, Sócio-Diretor do Grupo Viper e Diretor do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Ceará (Sindesp-CE).

Não adianta aplicar recursos financeiros com implementação de vigilância, equipamentos tecnológicos ligados à segurança e outras soluções se não houver um procedimento operacional para o condomínio e um compromisso dos moradores, frisa o Diretor. “Qualquer tipo de descumprimento às regras de segurança estabelecidas pelo condomínio vai comprometer a segurança”, enfatiza.

Soluções em segurança Uma norma de segurança simples para residenciais é o porteiro realizar a identificação de quem vai entrar no prédio, principalmente se for alguém que não mora no local, conta Flávio Patrício. Para ele, o controle de acesso é fator primordial no assunto em questão. “Hoje, existem diversas maneiras de disciplinar ou controlar o acesso: criar um cadastro de moradores, colocar eclusa em que o visitante tem que aguardar pra entrar, instalar guaritas blindadas em que o porteiro tem autonomia de impedir o acesso ou não desde que a pessoa seja identificada”, detalha.

Ele cita sistemas em smartphones e tablets para facilitar a comunicação entre a portaria, a administração e os condôminos. Assim, os moradores podem avisar à portaria quem vai chegar de forma mais prática. Em condomínios com grande número de unidades e diversos itens de lazer e nas áreas comuns, que têm mais frequência de visitantes, o controle de acesso de pessoas externas ao condomínio é essencial para melhorar a segurança de empreendimentos, garante Flávio Patrício.

Ele diz que estabelecer regras para entregadores é imprescindível. Portanto, pode ser interessante criar um cadastro de entregadores e demais prestadores de serviço que costumam ir ao residencial, como fornecedores de água e de pizza. Outro cuidado é com o pessoal que executa obras dentro das unidades habitacionais. “O controle desses profissionais tem que ser rigoroso, porque são pessoas estranhas, nem são amigos do dono, nem são amigos do condomínio”, sinaliza o Diretor do Sindesp-CE.

Cadastro

É de suma importância também a atenção na contratação da empresa que fornecerá porteiros, zeladores e vigilantes. Que seja uma empresa com tradição no mercado, devidamente regularizada, que cumpra suas obrigações e tenha um bom padrão de seleção e acompanhamento dos profissionais que são contratados, reforça o gestor. Outro ponto é que a capacitação desse pessoal deve ser periódica, com necessidade de reciclagem a cada seis meses, no mínimo. Escolher uma empresa atenta a isso faz toda a diferença.

Segundo o Presidente do Sindicato das Construtoras do Ceará, as soluções mais comuns em segurança nos residenciais de Fortaleza têm sido muros altos e cada vez mais reforçados, com cerca elétrica e/ou outros tipos de barreiras eletrônicas. Mas também existem as câmeras que filmam todo o condomínio e os espaços de convivência dos moradores.

André Montenegro acrescenta as portas com digitais registradas dos moradores, o acesso restrito em determinados locais e os elevadores inteligentes que só funcionam com chaves específicas e que levam apenas a determinado andar. “A informatização tem possibilitado que as pessoas vigiem sua casa à distância. E tem sido uma contribuição significativa para essa segurança”, complementa o gestor.

Manutenção

As soluções de proteção condominial são vastas, e vão de cadastro dos moradores na portaria à identificação digital deles, com autorização de acesso ao prédio também por meio da impressão digital. Entre opções mais e menos tecnológicas, tudo que for instalado precisa funcionar de acordo com o que está previsto. “Para isso, existem os testes e a manutenção. É preciso ter manutenção para que funcione bem”, alerta Flávia Patrício. Tanto as tecnologias instaladas precisam periodicamente ser testadas para saber se estão funcionando como os colaboradores do residencial precisam estar aptos a manusear os equipamentos de segurança. Por fim, o gestor lembra que adquirir equipamentos de qualidade vai contribuir para uma durabilidade maior, evitando muitas manutenções e até mesmo a substituição da aparelhagem.