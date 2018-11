Renovando os ambientes

Uma boa alternativa para trazer novos ares para a sua casa é a instalação de papéis de parede. Há diversas opções no mercado, lisas ou com estampas, dos mais variados tons. Esse tipo de material é bastante indicado para destacar paredes em meio a uma nova pintura, dando a ideia de uma textura diferenciada, por exemplo. O melhor é que você mesmo pode aplicar o papel de parede e renovar o ambiente. Veja, a seguir, algumas dicas e uma lista dos materiais necessários para esse trabalho.



Diversidade na decoração

O papel de parede tornou-se o queridinho de arquitetos, decoradores e designers, que têm utilizado cada vez mais esse material em seus projetos, principalmente por sua versatilidade e por ser fácil e rápido de instalar, produzindo quase nenhum resíduo. O papel de parede não exige mão de obra especializada para ser instalado, com a grande vantagem de não deixar aquele cheiro de tinta que incomoda após a reforma de uma parede ou cômodo. Outro benefício do papel de parede está em sua durabilidade, que é três vezes maior do que a tinta de parede. Alguns tipos podem durar até 12 anos, quando bem cuidados.

Para instalar o papel de parede na sua casa, siga as seguintes dicas:



Materiais necessários para a instalação:

. Papel de parede de sua escolha;

. Cola (se for um papel de parede que não é autocolante);

. Pote para diluir a cola;

. Escada para aplicação nos locais mais altos;

. Trena;

. Rolo e brocha para pintura;

. Tesoura e estilete;

. Espátula;

. Pano e esponja.

Passo a passo:



Nivele a parede

Tape buracos e resolva infiltrações. Utilize lixa, gesso ou massa corrida.



Passe uma mão de tinta

Não é interessante aplicar o papel de parede diretamente no gesso ou na massa corrida, já que pedaços de pó podem grudar no material. Passe pelo menos uma

mão de tinta branca.



Meça a área em que irá instalar o papel de parede

Quando encontrar janelas, tomadas e interruptores, marque essa medida, pois será necessário cortar o papel e retomar a aplicação após esses elementos.



Corte o papel de parede de acordo com a altura desejada

Para papéis de parede sem estampas, dê uma folga de 5 cm em cima e 5 cm em baixo. Se a ideia é aplicar papel de parede estampado ou com detalhes, é preciso fazer as estampas se encaixarem.



Calcule 10% a mais de papel além do valor da altura

Passe a cola no papel de parede Utilize um rolo de pintura. Se você optou por um papel de parede autocolante, pode pular esse passo.



Aplique o papel na parede

Use a escada, pois a aplicação começa de cima para baixo. Encaixe o papel no canto superior e vá alisando com um escovão ou com as próprias mãos.



Corte as sobras

As sobras de papel são cortadas com a espátula e o estilete, inclusive de tomadas e interruptores.



Limpe as emendas

Use apenas um pano úmido, no caso dos papéis de TNT e tradicionais. Para os de vinílico, também pode ser utilizada uma esponja.



Dica

O papel de parede não exige muita manutenção: a maioria dos modelos pode ser limpa com água e sabão. Papéis de parede texturizados podem acumular poeira e, por isso, é ideal que sejam limpos regularmente. O importante é não deixar o revestimento molhado por muito tempo, para que ele não solte da parede ou absorva água e mofe.