Praça do Bem Estrelário é inaugurada

Mais uma Praça do Bem foi inaugurada pela C. Rolim Engenharia, em Fortaleza, no último sábado, dia 26 de janeiro. A Rua Leonardo Mota, 710, no Meireles, agora conta com a Praça do Bem Estrelário, local onde a construtora levantará o empreendimento Estrelário, lançado em novembro de 2018, com nome em homenagem à instituição Edisca.

O equipamento recém-inaugurado dispõe de 420 m² de área de lazer e de mobiliários lúdicos direcionados ao público infantil. O foco da praça é a conscientização sustentável, com a utilização de sobras de construção para a execução dos brinquedos. O espaço é dinâmico e tem um jardim sensorial e uma área destinada especificamente à distribuição de mudas.

Na inauguração, houve apresentação de dança da Edisca, dinâmica com as crianças, oficina de arte indígena e distribuição de mudas. Pio Rodrigues Neto, Presidente da empresa, também se pronunciou.

Espaços de convivência itinerantes

O projeto das Praças do Bem é uma iniciativa da C. Rolim Engenharia para tornar úteis os terrenos adquiridos para a construção dos empreendimentos entre o período de aquisição dessas áreas e o início de suas obras, oferecendo mais uma opção de espaço para os fortalezenses com a criação de um ambiente itinerante de lazer, explica Pio Rodrigues Neto, Presidente da C. Rolim Engenharia.

“O objetivo é incentivar a interação com a cidade e com as pessoas, viabilizando um espaço lúdico e estimulando a ocupação dos espaços abertos e a interação fora de casa”, afirma o gestor. O local funciona como espaço para passeio com animais de estimação, brincadeiras com crianças e interação em eventos, como piqueniques e aniversários.

Evolução

O projeto começou em junho de 2016, quando a Praça do Bem Melodia foi inaugurada na Rua Bento Albuquerque, 2010. Em setembro de 2017, foi a vez da Praça do Bem Sinfonia, na Rua Bento Albuquerque, 1400.

Considerando que os equipamentos são itinerantes, a C. Rolim Engenharia possui atualmente duas praças: a Praça do Bem Estrelário e a Praça do Bem Melodia.

A Praça do Bem Sinfonia foi desativada para o início das obras do empreendimento de mesmo nome, e todo o material que a constituía foi transferido e implementado na nova praça, inclusive a grama. “É a primeira vez que fazemos a transferência de uma praça de local, mas todo o material foi reaproveitado na Praça do Bem Estrelário. Reutilizar é preservar, e cuidar do meio ambiente é um direcionamento da C. Rolim Engenharia para todas as suas ações, sejam elas ligadas diretamente às obras com que trabalhamos ou aos outros projetos que integram a construtora”, revela Pio Rodrigues Neto.

Missão

Contribuir com a obra social da Edisca é missão direta do Estrelário. Sediada em Fortaleza, a organização educacional sem fins lucrativos promove o desenvolvimento humano de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, residentes em comunidades que apresentam risco desde 1991, por meio da dança. A instituição forma bailarinos e é também um espaço transformador, onde se formam cidadãos na arte da vida.

Agência Diário

Ao adquirir um apartamento, os novos moradores contribuem para a manutenção do trabalho da Edisca, pois a cada unidade vendida, a C. Rolim Engenharia vai doar parte do valor para a manutenção da organização e do trabalho realizado com centenas de jovens.

Estrelário, que inspirou o nome e a estética do empreendimento, é um projeto da Edisca que mobiliza a venda de produtos confeccionados com exclusividade para a instituição por organizações parceiras, com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção da Edisca.

Novo empreendimento

O Estrelário (foto abaixo) tem aspectos de natureza sustentável que já fazem parte da trajetória da construtora, trabalhando a gentileza urbana e com um forte viés social em seu planejamento. Ele dispõe de um apartamento por andar, de 209,27m² e 202,65m² (com e sem jardineira, respectivamente), com quatro opções de plantas, quatro vagas de garagem, rooftop com piscina aquecida e borda transparente e vários outros itens de lazer no mezanino e na cobertura.

Além de áreas comuns com acessibilidade, iluminação das linhas arquitetônicas e paisagismo conceitual, o residencial contará com jardins verticais irrigados por gravidade com a água de condensação dos equipamentos de ar-condicionado e de água da chuva.