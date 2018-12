Por que contratar um arquiteto?

Sonho de muitos, a casa própria pode representar o investimento de longos anos de trabalho. Na hora de iniciar a construção, há quem prefira ir diretamente ao empreiteiro, acreditando que a obra será mais barata dessa maneira. Especialistas, no entanto, dizem que esse não é o melhor caminho. Se você quer economizar, é importante saber onde e em que momento fazê-lo para não acabar no “barato que sai caro”. Mesmo sendo um grande investimento, é possível encontrar soluções de baixo custo. A primeira delas é justamente contratar um escritório de arquitetura.

“O cliente às vezes tem receio de contratar o arquiteto, tendo em mente o custo que ele vai ter com os projetos. Mas depois que contrata o serviço pela primeira vez, ele não quer abrir mão, em razão da economia que é proporcionada por meio do projeto”, alega Rodrigo Benevides, arquiteto sócio-fundador da 3ideias Arquitetura, em Fortaleza.



Qualidade nos projetos

O arquiteto e professor Alesson Matos esclarece que, nas duas fases de uma obra – planejamento e execução –, aquela em que mais se gasta é a de execução, ou seja, a construção propriamente dita. “Errar ou atrasar a fase de construção sai muito caro. Para evitar isso, é preciso ter, no mínimo, um projeto”, sinaliza.

Para baratear os custos, Alesson sugere que o cliente invista em projetos com arquitetos e engenheiros regulamentados nos seus respectivos Conselhos Regionais. “Os projetos de cálculo estrutural, hidrossanitário e de arquitetura são importantes para evitar erro. Não se trata de um custo, mas de um investimento. É um momento de gastar 'x' para, na hora da obra, economizar '2x'. Além do mais, ao contar com profissionais de projeto, fica muito mais fácil lutar para baixar os custos da obra e dos materiais”, argumenta o arquiteto.

Alesson Matos dá o exemplo de um cliente que estava se planejando para construir uma casa na praia. Na obra, o calculista estava usando uma medida geral sobre a resistência do solo para construções desse tipo, com uma margem de segurança bem grande. Aceitando a orientação do arquiteto Alesson Matos, o cliente solicitou uma sondagem de solo. “Com esse estudo, ele gastou R$ 1.600 a mais no projeto e descobriu que o solo dele era muito resistente. Por conta disso, o projeto de cálculo estrutural das fundações teve diminuição. Ele teve uma economia de mais de R$ 10 mil só na fundação”, observa o profissional.



Economia

Usando a mesma premissa, os arquitetos dão sugestões para obras de baixo custo. Nos materiais, Rodrigo Benevides propõe o uso do porcelanato, que imita mármore e sai bem mais barato. Alesson Matos indica a pedra ardósia, cujo preço do metro quadrado fica em torno de R$ 20 a R$ 22. “É um material lindíssimo, diferenciado e barato. Tem várias cores e acabamento muito bom. Fica ótimo em áreas molhadas e de lazer”, pontua.

Os arquitetos também ressaltam técnicas como o cálculo de materiais, que reduz o valor e otimiza o reaproveitamento, além de priorizar a iluminação e a ventilação natural, favorecendo cada projeto e o conforto ambiental em cada espaço.

Levando tudo isso em consideração, os clientes vão ter outras vantagens. Uma delas é a economia em futuras manutenções, já que os proprietários dos imóveis vão ter os projetos de instalações elétricas e hidrossanitárias, facilitando serviços posteriores. Se for uma obra realizada por uma construtora, Alesson Matos afirma que “as construtoras costumam dar garantia de cinco anos pelos projetos, diferentemente dos empreiteiros”.