Parceria vantajosa

Para quem pensa em alugar ou comprar um imóvel, ou mesmo disponibilizar o seu para venda ou locação, a presença de um corretor de imóveis pode trazer inúmeras vantagens. Além de acelerar as buscas pelo imóvel que você tanto procura, o profissional pode ser um aliado na hora de agilizar a negociação.

Auxílio profissional

Colocar um imóvel à venda ou para locação envolve uma série de questões que vão desde a definição do preço até o fechamento do negócio. Para evitar dor de cabeça, contar com um especialista do mercado imobiliário pode facilitar todo esse processo. “O corretor de imóveis tem expertise para avaliar o valor da venda em curto ou médio prazo, bem como analisar a documentação do imóvel, para certificar-se de que tenha documentação em ordem, e verificar se os proprietários não estão com problemas jurídicos que venham a causar impedimentos na hora de escriturar e registrar”, explica Fátima Faustino, corretora, advogada e especializanda em Direito Imobiliário. Além disso, completa a profissional, o corretor também pode dizer se o imóvel está apto a obter financiamento bancário, caso algum interessado necessite dessa possibilidade.

No caso de locação, Fátima Faustino explica que a presença do corretor ou imobiliária intermediando a relação entre proprietário e inquilino evita muitos transtornos. “É bom que o proprietário que quer colocar seu imóvel para alugar busque um corretor ou imobiliária com estrutura para administrar a locação, fazer a cobrança através de boletos, realizar vistoria no imóvel e, se houver algum problema, é importante ter um advogado para propor ação de despejo por falta de pagamento. Esses requisitos são importantes para diminuir a possibilidade de problemas”, avalia.

Com a exclusividade de venda dada a um corretor ou imobiliária, o proprietário também pode se sentir mais seguro quanto às visitas de interessados. “Com a questão de segurança, é muito perigoso qualquer pessoa receber um interessado na sua própria residência sem ter passado por um corretor antes. Isso evita o acesso de estranhos”, argumenta Fátima Faustino.

Cuidados

Como o corretor tem muitos contatos com outros corretores e imobiliárias, as chances de acelerar o processo de venda ou locação são maiores. Mas entregar um bem de alto valor agregado a um corretor de imóveis deve ser uma decisão cuidadosa.

A primeira atitude é verificar junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) se ele é um profissional registrado e se tem boa fama no mercado. No site www.creci-ce.gov.br é possível fazer a busca de profissionais registrados. Fátima Faustino orienta que vale observar com critério o atendimento do profissional. “Os corretores que trabalham corretamente mostram as coisas como elas são e sem enrolação. Ele tem o dever de responder às perguntas pertinentes dos clientes”, ressalta. A advogada reforça que o cliente deve exigir contrato de prestação de serviços com o número do Creci e que não passe nenhuma procuração com poderes de venda. “O corretor não precisa dela para apresentar uma proposta de compra”, destaca.

O que diz a lei

De acordo com o Artigo 723 do Código Civil, “O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio. Parágrafo único: Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência.” Artigo 723 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)