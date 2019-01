Material multiuso

Reutilizar materiais é uma medida cada vez mais comum no ramo da arquitetura. Por isso, os pallets ganham um espaço de estaque no mercado da decoração. O diferencial é que eles podem ser trabalhado por qualquer pessoa, que não precisa ser um profissional na marcenaria. Saiba de que forma aproveitar os pallets para decorar os mais variados ambientes da sua casa ou do seu escritório.



Versátil e bonito

O pallet pode ser transformado em diversos itens para a decoração e para o mobiliário da casa ou do escritório. Essas peças podem ser usadas como centros de mesa, bases de camas ou painéis para cozinhas e áreas externas. Tudo depende da criatividade.

Uma das recomendações básicas dos especialistas é estar atento para a durabilidade e da qualidade da peça. A madeira precisa ser resistente para suportar o peso do modo como irá ser utilizada. O tamanho padrão encontrado no mercado é de 1 m x 1,20 m. Para começar, basta ter os caixotes e, de preferência, alguém para ajudar a fazer os acabamentos, pregar as peças e montar os móveis.

Coloque vários pallets uns sobre os outros e tenha uma descolada estante para sua sala ou ambiente de estudo. Se preferir algo mais básico, dois pallets juntos podem formar um prático banquinho para a varanda ou para o jardim.

Na onda da sustentabilidade, outra forma muito útil de decoração com pallets na parede é criar uma horta. Dessa forma, é possível ter hortaliças fresquinhas e uma decoração muito funcional. Utilizar o paletts na decoração de jardins também é muito legal, porque o material rústico entra em sintonia com a natureza e o ambiente em volta.

A decoração com paletts na parede também pode ser feita em outros cômodos da casa. Para um ambiente mais rústico, você pode criar uma estante e colocar porta-retratos nela. Fica uma decoração bem delicada.



Detalhes

Há varias maneiras de acabamento para os pallets. Se quiser algo rústico, deixe a madeira com a cor natural ou cores cruas. Se preferir um móvel moderno, o ideal é envernizá-lo ou colocar vidro para dar durabilidade e proteção. É importante lixar antes de pintar para a tintar fixar bem na madeira. Outra opção é pintar a

peça com tinta spray para ter um efeito mais profissional.

Para quem possui um espaço descolado, experimente pintar as madeiras com cores vibrantes e colocar rodinhas para dar flexibilidade no móvel. Pintar e revestir com tecido caixotes de madeira é uma ideia maravilhosa para deixar tudo mais lindo aos olhares de todos.