Feirão do Imóvel começa na sexta-feira

O momento é de retomada do crescimento econômico no país, e as perspectivas positivas chegam também ao mercado da Construção Civil, afirma André Montenegro, Presidente do Sindicato da Construção do Ceará (Sinduscon-CE). Antenada com a situação, a instituição promoverá a primeira edição do Feirão

do Imóvel do Sinduscon, que acontecerá no Shopping RioMar Fortaleza (Praça de Eventos – Piso L2), de 22 a 25 de novembro, das 10h às 22h. Serão quase 10 mil imóveis de vários tipos.



Oportunidade de compra

O primeiro Feirão do Imóvel em Fortaleza com a chancela do Sinduscon-CE – de 22 a 25 de novembro – vai reunir, em um mesmo espaço, no Shopping RioMar Fortaleza, empreendimentos juridicamente perfeitos com opções de casas, apartamentos, lotes e unidades comerciais. A época coincide, não por acaso, com o fim de semana da Black Friday.

Além das 35 construtoras, o evento terá a participação de bancos com crédito pré-aprovado, cartórios e lojas de móveis, decoração, eletrodomésticos, colchões, iluminação, revestimento, entre outras, com condições exclusivas. André Montenegro enfatiza que 90% dos empreendimentos comercializados no Feirão estão prontos para morar. “Então o cliente pode sair de lá com os móveis contratados, o apartamento praticamente pronto”, destaca.

Os imóveis disponíveis se localizam em Fortaleza e Região Metropolitana, em municípios como Eusébio, Maracanaú e Maranguape. Eles variam de R$ 100

mil a R$ 5 milhões, para diferentes perfis de públicos.

De acordo com André Montenegro, o segundo semestre do ano tem tradição em vendas no mercado imobiliário. Ele destaca que atualmente há financiamento

abundante, os bancos vão estar presentes no evento e os juros caíram: estão entre 5 e 8,8%, similares aos de 2011 e a 2012. “As empresas vão fazer ofertas interessantes, porque elas querem liquidar o estoque. E o momento também está muito interessante, porque o Brasil já tem um novo Presidente, a instabilidade política foi superada, melhorou o otimismo, as pessoas estão, aos poucos, retomando a confiança na economia. As coisas tendem a melhorar daqui para frente”,

argumenta o gestor.



Diferenciais

O Feirão do Imóvel do Sinduscon é resultado de uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e é realizado no RioMar para oferecer

toda a comodidade de segurança e estacionamento facilitado, entre outros benefícios que um shopping center disponibiliza. O evento tem promoção do Sistema

Verdes Mares.

Rafael Rodrigues, Gerente de Comercialização do Sistema Verdes Mares, ressalta que o grande mérito do Feirão é a retomada do mercado, que está com estoque interessante e com os construtores empenhados em fazer voltar a acontecer o ciclo econômico de incorporar, lançar e vender. Ele lembra que o momento

é de confiança do consumidor pelo novo ano, pelo período político e salienta que o Feirão do Imóvel do Sinduscon é um evento realmente diferenciado, onde

haverá parceiros que compõem toda a cadeia do mercado imobiliário, de construtoras a lojas de móveis e de decoração. “Vai ser um feirão muito interessante

para o vendedor e para o construtor”, completa.

Outro diferencial desse evento é que ele trará palestras oferecidas pelo Sinduscon-CE e pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) sobre temas de

interesse de compradores e investidores. Entre os palestrantes confirmados estão Lilia Marques, que falará sobre financiamento e planejamento financeiro familiar, e a arquiteta Susana Fiúza, que vai abordar as formas econômicas para fazer uma reforma em casa. A empresa Locktec vai trazer a questão da segurança residencial e palestra promovida pela Caixa Econômica Federal vai explicar como calcular o subsídio do programa Minha Casa, Minha Vida. Em breve, a programação completa estará disponível no site do Sinduscon-CE (sindusconce.com.br).





90% dos empreendimentos

comercializados no Feirão estão prontos para morar



35 construtoras

participam do evento, além de lojas de móveis, decoração, eletrodomésticos, colchões, iluminação, revestimento, entre outras

Quase

10 mil imóveis

juridicamente perfeitos serão oferecidos no Feirão