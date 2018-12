Espaços para pets

Na hora da compra de um imóvel, preço, localização, segurança e equipamentos de lazer para adultos e crianças são alguns dos fatores analisados. Ultimamente, outro aspecto tem se tornado comum entre os influenciadores da decisão de compra: se os animais de estimação também serão contemplados com áreas para brincar e passear.

A preocupação não é para menos. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), divulgada em 2015 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os cães estão presentes em 44,3% dos lares no País, chegando a 52 milhões de animais. Os números do estudo também mostram que existem mais cachorros do que crianças nas casas brasileiras, uma vez que a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), também realizada pelo IBGE, constatou que a população de crianças até 14 anos é de 44,9 milhões.

Veja a seguir de que forma o mercado imobiliário tem procurado atender a essa demanda.

Pets nos residenciais

Diante do cenário de crescente demanda em favor dos pets e seus proprietários, algumas construtoras e incorporadoras cearenses passaram a investir nesse nicho de consumidores. Douglas Albuquerque, Diretor Comercial e de Marketing da CDT Incorporações, acredita que as famílias estão ficando menores, mas o apreço por animais de estimação nunca mudou. “Hoje, a indústria pet movimenta milhões por ano. Às vezes, uma família pequena chega a possuir dois ou três animais de estimação. Os ‘pais’ desses pets não medem esforços para oferecer o melhor para seus ‘filhos’”, descreve.

De olho no assunto, a CDT Incorporações entregou, em 2016, seu primeiro condomínio com ambientes específicos para os animaizinhos, o Luminos Condomínio. O espaço pet do empreendimento conta com uma área “grooming”, com toda a estrutura para banho e tosa. Tem também um espaço para brincadeiras e que pode ser utilizado por treinadores para adestramento.

Depois do Luminos, a empresa passou a trabalhar o conceito “Pet Living” em seus outros empreendimentos. O condomínio clube Hortus Maraponga, também pronto para morar, dispõe de área “grooming” e equipamento de playground exclusivo para pets. O Mirus Living e o Azúreus Residence (ambos em construção) são empreendimentos com conceito boutique em que as áreas comuns, incluindo o espaço pet, serão desenvolvidas com altíssimo nível de acabamento. “Já temos vários feedbacks de compradores que adoraram a preocupação que tivemos com seus estimados pets”, revela Douglas Albuquerque.

Hortus Maraponga (em cima) e Luminos Condomínio, da CDT Incorporações: projetos trazem conforto para os pets e seus proprietários.

Tendência social

O Diretor da CDT Incorporações avalia a criação de áreas voltadas para animais de estimação nos empreendimentos residenciais como uma tendência social adotada por algumas empresas, não como uma tendência do setor da construção civil. Marcos Novaes, Sócio-Diretor Presidente da Novaes Engenharia, concorda. Para ele, “ainda é uma iniciativa de poucas construtoras que se antecipam às tendências e às necessidades do mercado e da vida moderna”.

No caso da Novaes Engenharia, o primeiro empreendimento a receber ambientes específicos para pets é o Viva La Vida (com entrega prevista para este mês). “Gostamos da ideia e incluímos em nosso projeto paisagístico – assinado por Sérgio Santana – um local com brinquedos lúdicos e de agilidade para os ‘filhos pets’ de nossos clientes”, detalha Marcos Novaes.

Segundo o gestor, após o Viva La Vida, em todos os novos empreendimentos a Novaes vai privilegiar os pets com conforto. “Inovatto, Inspiratto, Neo e Plaza de Lorenzo terão os pet places nas suas áreas comuns e de lazer. Incluímos no Inovatto, residencial de apartamentos compactos, outra área adicional ao pet place que será o pet care, um consultório para consultas, lavagem e vacinação dos pequenos”, comenta o gestor da Novaes Engenharia.

Vantagens

Ter ambientes voltados aos animais de estimação no próprio lugar onde se mora não é apenas comodidade ou um item de lazer a mais ofertado pelos empreendimentos: trata-se de um diferencial. Segundo Douglas Albuquerque, Diretor Comercial e de Marketing da CDT Incorporações, a maior vantagem para os moradores é a segurança. “Saber que você pode passear e brincar com seu pet em um local seguro é adequado”, observa.

Também conta muito a facilidade de ter tudo isso perto, evitando deslocamentos. “E hoje, na 'era do delivery', existem inúmeras empresas especializadas nos cuidados com pets que vão diretamente à casa do cliente. Com os espaços dedicados a eles, toda essa manutenção pode ser feita em um local apropriado”, acrescenta Douglas Albuquerque.