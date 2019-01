Espaços infantis em residenciais

As áreas de lazer para crianças podem ser o item determinante na hora da decisão pela compra de um imóvel, afirma Carlos Davidson, Gestor de Vendas da MRV Engenharia no Ceará. Devido à mudança de hábito das famílias, à insegurança nas ruas e à verticalização das residências, as famílias e os incorporadores viram a necessidade de criar áreas de convivência dentro dos seus próprios condomínios, contextualiza Michelle Holanda, Superintendente da Construtora Magis. E essas áreas abrangem espaços exclusivos para os mais novos.

Michelle Holanda diz que hoje a maioria dos empreendimentos residenciais da Região Metropolitana de Fortaleza contempla área de lazer para crianças e adolescentes. Mesmo em empreendimentos menores é um item de extrema importância, completa a superintendente. “É uma tendência em condomínios de uma maneira geral. O item [espaço infantil nos residenciais] agrega valor em qualquer produto, pela necessidade do cliente e de sua família”, avalia Carlos Davidson.

Tendência de mercado

Segundo Marcelo Prado, Diretor Comercial da Dias de Sousa, os espaços voltados às crianças mais comuns, nos residenciais fortalezenses, são playground, piscina infantil, salão de festas infantil e quadra esportiva. Mas as opções são vastas, incluindo bicicletário, brinquedoteca, salão de jogos infantil, espaço kids, play baby (playground para crianças de 0 a 3 anos), pomar e quadra gramada.

Cosmopolitan (Dias de Sousa): Espaços infantis têm sido uma demanda constante nos residenciais de Fortaleza e sua Região Metropolitana. Divulgação

“Considerando o perfil dos clientes da MRV Engenharia, diria que quase todos dão atenção aos itens de lazer para crianças. É, sem dúvidas, um item importante no momento da decisão de compra”, revela Carlos Davidson. Michelle Holanda, da Construtora Magis, conta que a procura por esse tipo de empreendimento é bastante relevante, chegando a quase 70% dos imóveis procurados. Ela confirma que isso pesa muito na hora da decisão de compra.

Para o gestor da Dias de Sousa, essa questão depende do momento da família. Caso esta tenha filhos pequenos, o fato de o empreendimento ter espaços voltados às crianças se torna extremamente relevante, ao ponto de a decisão, muitas vezes, ser diminuir o tamanho da moradia, pelo grande benefício que toda a família terá com as áreas comuns e todos os equipamentos oferecidos no condomínio, aponta Marcelo Prado.

Mudança

Se os prédios de antigamente não tinham tantas áreas de lazer, zonas de uso exclusivo infantil eram algo ainda mais raro. Mas o comportamento dos consumidores mudou e as empresas se adaptaram à demanda. Carlos Davidson explica que vários fatores contribuíram para a MRV Engenharia investir em áreas dedicadas às crianças, sendo a mudança no perfil do consumidor a principal.

Eco Fit Eusébio (MRV Engenharia): Playground, piscina infantil, quadra esportiva e salão de festas infantil estão entre os espaços infantis mais comuns. Divulgação

Há 10 anos, o crédito era muito restrito, por isso apenas pessoas de idades mais avançadas, com certo acúmulo de capital, tinham acesso a imóveis, argumenta o gestor. “Quando ele comprava seu primeiro apartamento, muitas vezes os filhos já eram jovens. Hoje, a maioria dos clientes MRV ainda nem chegaram aos 30 anos. É aquela pessoa que está com filho pequeno ou se preparando para esse momento”, informa Carlos Davidson.

Michelle Holanda, da Construtora Magis, comenta que a maior motivação para a empresa investir em áreas infantis foi baseada em pesquisas de mercado e em entender melhor a necessidade do cliente final. Já para a Dias de Sousa, o grande start ocorreu com a mudança de comportamento das famílias e a preocupação cada vez mais latente com segurança e qualidade de vida.

Sobre estes pontos, Marcelo Prado destaca que o casal passou a ter importante papel econômico no lar, com os dois trabalhando; começou a haver dificuldade de locomoção das crianças para clubes onde praticavam esportes; e também preocupação com a segurança, já que é raro crianças brincarem na rua com seus vizinhos, como antigamente.

Dessa forma, os ganhos dos investimentos em áreas infantis se refletem positivamente nas crianças, nos pais, nas famílias como um todo e nas próprias empresas que apostaram e seguem apostando nessa tendência de mercado.

Duo Residence (Magis): Áreas de lazer para crianças agregam valor aos produtos imobiliários. Divulgação

Público adolescente

Além das crianças, a turma dos adolescentes e pré-adolescentes tem seus espaços preferidos nos residenciais. Michelle Holanda e Carlos Davidson ressaltam a piscina, o salão de jogos e a quadra. Marcelo Prado diz que a garage band, a sala de jogos eletrônicos, as pistas de skate e a sala de estudos são outros espaços muito valorizados e bem aproveitados pelos adolescentes.

Lazer orientado

Os espaços voltados às crianças nos residenciais deram tão certo que em alguns empreendimentos há profissionais contratados para realizar atividades com esse público e até com os mais velhos, que também querem aproveitar as diversas opções de lazer oferecidas. Michelle Holanda, da Magis, cita o Wai Wai, com hidroginástica e o Moma e Lafitte, com personal e professor de natação.

O Parc Victoria, da Dias de Sousa, tem turmas de futebol e vôlei e educadores físicos que acompanham de forma personalizada os alunos da academia do empreendimento. O mesmo ocorre no Cosmopolitan, com aulas de natação na piscina com raia aquecida e aulas de tênis na quadra. Isso traz dinamismo, qualidade de vida, conforto, segurança e mais alegria dentro dos condomínios, opina Marcelo Prado, Diretor Comercial da Dias de Sousa.