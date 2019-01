Dicas financeiras e vistoria

Antes mesmo de iniciar as pesquisas em campo é crucial determinar que tipo de imóvel você pretende comprar, levando em conta os detalhes do imóvel em si, como localização, infraestrutura, barulho nas proximidades e também aspectos que dizem respeito às questões financeiras.

Isto inclui delimitar um valor máximo para investimento, conhecer o seu limite de financiamento bancário, bem como estar a par dos custos envolvidos na transação, a exemplo de impostos, gastos com cartório e outras taxas. Uma dica é fazer uma simulação de empréstimo nos bancos de sua preferência, caso opte pelo financiamento da compra. Se a modalidade pretendida para pagamento for o consórcio imobiliário, o mesmo é válido: buscar operadoras de consórcio, calcular a somatória dos custos e planejar como eles serão liquidados mês a mês dentro do seu orçamento.

Para evitar dor de cabeça

Só depois de colocar na ponta do lápis, ou em planilhas, toda essa questão referente aos custos, é que você deve ir a campo. Com essas informações, a triagem dos imóveis já será mais certeira. Ainda assim, os especialistas dizem que é melhor sonhar com algo possível e que realmente caiba no orçamento do que entrar em dívidas que você não será capaz de pagar.

Ao ir a campo, é importante verificar: localização, infraestrutura na unidade privativa e nas áreas comuns, barulho e conveniências do entorno, idoneidade da construtora, posição e tamanho do apartamento e também o quesito segurança.

Vistoria

Analisados todos os pontos anteriores, você já escolheu seu imóvel e vai fazer o melhor negócio. Chega a hora da vistoria especializada no local para resguardar todos os envolvidos. Após a vistoria propriamente dita, é elaborado um laudo que reúne todas as características da unidade residencial, positivas e negativas, para que, ao entregá-lo, nenhuma das partes precise arcar com prejuízos.

“O ideal é que o morador separe um dia inteiro para conferir o imóvel, checar as medidas e visualizar os possíveis defeitos. Estes poderão ser resolvidos junto à construtora antes da compra, caso sejam necessários reparos”, explica João Fiúza, presidente da Diagonal Engenharia.

Item por item

Sendo assim, para começar, elenque itens e cômodos a serem vistoriados, fazendo um checklist com anotações e observações. Inicialmente, é importante conferir a estrutura do apartamento: verifique o funcionamento de portas e janelas, assim como o alinhamento dos pisos, das paredes e do teto. Esse também é o momento de checar vidros, telas, fechaduras e possíveis manchas que podem existir no acabamento, ainda que seu imóvel seja novo.

Outro momento importante da vistoria técnica é o de conferir a parte elétrica da casa, especialmente as tomadas. Uma dica simples para facilitar o processo é levar um carregador de celular para checar as tomadas de todos os cômodos, uma a uma. Além de prejudicar a logística da organização de eletrodomésticos e outros eletrônicos no seu futuro lar, problemas na fiação podem indicar inconvenientes maiores que devem ser combatidos o quanto antes.

Reserve, ainda, parte do momento da vistoria para averiguar o funcionamento de torneiras e chuveiros, que podem ocasionar vazamentos se instalados de maneira incorreta. Uma boa forma de averiguar isso é utilizar um balde para deixar a água correr por pelo menos 30 segundos, tempo inicial para que o problema apareça.

“Antes de alugar ou comprar um imóvel também é importante verificar itens que farão a diferença no seu dia a dia e que, não necessariamente, podem ser modificados, como segurança, localização do imóvel e nível de barulho nos arredores. Esses são itens a mais para se conferir ao procurar um apartamento, pois podem dificultar a adaptação da família e trazer algumas dores de cabeça”, completa Fiúza.

Pense no futuro

A família vai crescer? Existe possibilidade de você se mudar a trabalho, de um parente vir morar com você? Pensa em ter filhos em breve? Um cachorro ou outro animal de estimação? Esse olhar atento para o futuro também pode determinar o imóvel a ser escolhido, já que seu lar poderá ter usos diferentes daqui a bem pouco tempo. Como um imóvel é um bem durável, é bom considerar seus planos para os próximos anos e atentar se a localização, o tamanho do imóvel, a divisão dos cômodos e demais itens vão atender às suas necessidades futuras.