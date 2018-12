De cara nova

Um novo ano está para começar. Com essa atmosfera de renovação mais presente, muitas pessoas pensam em dar um upgrade em suas casas ou apartamentos. Que tal trazer uma nova cara para aquele cômodo sem utilização? Ou mesmo renovar a aparência daquele ambiente que parece sem brilho? Também há situações em que uma reforma é uma medida necessária para evitar situações desagradáveis.

No momento de decidir pela realização de uma reforma, a melhor forma de aliar beleza e qualidade a um orçamento reduzido é planejar. Isso ainda ajuda a evitar surpresas desagradáveis durante a obra. E isso se justifica porque, uma boa obra, mesmo de reforma, precisa de um bom projeto para mensurar de forma correta a metragem da construção, a quantidade de cômodos e outros detalhes que devem ser feitos antes de o trabalho realmente começar. Caso isso não seja feito, o risco de imprevistos e gastos desnecessários cresce bastante.

Dessa forma, contratar mão de obra especializada e qualificada é um item fundamental. Isso vai ajudar a tirar o projeto do papel e dar andamento às atividades que envolvem muitos detalhes, desde o gerenciamento da equipe até o abastecimento da obra. Confira algumas dicas para ter um projeto eficiente, bem executado e com menos problemas.



1 – Planejamento

Um projeto bem feito pode salvar sua obra e seu bolso! Todos os itens devem estar especificados, desde o modelo das luminárias até a quantidade e tipo dos pisos. Com isso definido, fica mais fácil pesquisar preços e economizar na hora de contratar.



2 – Profissional

Ao contratar um arquiteto, procure uma pessoa capacitada. O faz-tudo, em geral, não é a melhor opção. Pesquise em lojas conceituadas ou com amigos que já contrataram algum serviço.



3 – Pesquisa de preços

Deve ser feita ainda do início das obras, especialmente com os materiais de acabamento. Leve em consideração que o gasto vai ser, em média, o mesmo valor da mão de obra.



4 – Cronograma

Antes de começar o trabalho, reúna todos os envolvidos e questione prazos e o que pode ocorrer em caso de imprevistos. Compatibilizar os serviços é essencial para realizar este cronograma, passo a passo.



5 – Acompanhamento

Esteja por dentro de todos os prazos. Cada serviço tem um prazo para o fornecimento dos produtos e todos os fechamentos devem ser compatibilizados com a planilha. Nem tudo é fornecido no mercado a pronta entrega e planejar é essencial para que a obra não fique parada.



6 – Transtornos

Isso faz parte de (quase) qualquer reforma. Se você pretende reformar sem desocupar o imóvel é bom ter plena ciência de que isso pode trazer muitos inconvenientes, como pessoas circulando pelo imóvel, poeira, barulho etc.



7 – Reparos

Os reparos de alvenaria, hidráulica, colocação de gesso etc. devem ser feitos antes do início da obra. Os trabalhos com acabamento, como pintura, laqueação de

móveis, colocação de pisos de madeira ou decoração ficam por último.