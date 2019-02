Condição de contrato

Ao assinar um contrato de locação, algumas cláusulas dizem respeito à garantia de aluguel. Segundo Cristina Chaul, Presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do Ceará (Sindimóveis-CE), os quatro tipos de garantia mais usados são a caução, a fiança, o título de capitalização e o fiador propriamente dito. Ela lembra que cada contrato só pode ter um tipo de garantia, devendo esta ser previamente acordada entre as partes envolvidas (inquilinos, proprietários e imobiliárias).

Essas modalidades de garantia de aluguel, pontua a gestora, estão previstas na Lei do Inquilinato, que regula as garantias locatícias (Lei nº 8.245, de 1991, que veio a sofrer alterações pela Lei nº 12.112, em 2009). Saiba mais sobre estas modalidades nas próximas páginas.

As garantias de aluguel

Fiador

O fiador de aluguel é o avalista de uma pessoa que está locando um imóvel, explica Robson Moraes, Gerente Comercial da sucursal da Porto Seguro no Ceará. Isso significa que, caso a pessoa que está alugando não cumpra com os termos de contrato, o fiador será responsável por arcar com as despesas, podendo até ser acionado judicialmente e ser responsabilizado totalmente pela dívida, argumenta o profissional.

Para ser fiador, uma pessoa precisa ter um imóvel em seu nome, quitado e na mesma cidade em que o inquilino deseja locar outro imóvel. Enquanto Robson Moraes acredita que essa “figura” está cada vez mais em desuso no Brasil – visto que novas alternativas estão surgindo, com o objetivo de conceder mais segurança e comodidade aos envolvidos –, Cristina Chaul opina que ainda há muitas pessoas usando essa modalidade de garantia de aluguel. “Gente que às vezes não tem dinheiro no momento usa um fiador – um pai, um tio – porque não quer disponibilizar o dinheiro. Às vezes é preciso fazer reparos para adaptar o ambiente e a pessoa prefere um parente ou amigo para ser o fiador”, sinaliza.

Seguro fiança locatício

De certa maneira, ele abrange todas as obrigações dos locatários, afirma Cristina Chaul. É também chamado de seguro de locação e pode ser realizado em bancos ou empresas de seguros. A opção garante a independência do inquilino, sem a necessidade do intermédio de outras pessoas e garante que o proprietário receba o pagamento em dia pela seguradora contratada, mesmo em caso de atraso ou inadimplência, explica Robson Moraes.

Essa modalidade pode contemplar ainda coberturas completas e serviços gratuitos à residência sem custos extras, dependendo da apólice contratada, acrescenta o gestor. Cristina Chaul comenta que o seguro de locação é pago, mas não há ressarcimento do mesmo. “Há empresas de seguro que dividem em 12 vezes esse seguro imobiliário para facilitar para o locatário. São muitos gastos ao fazer um contrato de locação”, cita a profissional.

“Para contratar um seguro fiança, é preciso escolher um imóvel e verificar se a imobiliária trabalha com essa modalidade. Em seguida, o corretor deve ser contatado e receber uma solicitação de análise cadastral, que é realizada 100% on-line, e a apólice é emitida no mesmo momento, após a aprovação do cadastro”, detalha o Gerente Comercial da Sucursal da Porto Seguro no Ceará.

Caução

Cristina Chaul observa que existem dois tipos de caução, a real e a pessoal. Esta é quando você deposita uma quantidade em dinheiro, que não pode exceder três vezes o valor do aluguel, conforme prevê a Lei do Inquilinato. Já a caução real é aquela pela qual se dá em garantia um bem imóvel. Na caução, existe também o ressarcimento, recebendo o valor depositado corrigido pela Caderneta de Poupança no final da vigência do contrato.

Título de capitalização

Outra opção é o título de capitalização para aluguel, em que inquilino e proprietário garantem a locação do imóvel sem fiador e ainda podem ser sorteados, informa Robson Moraes. “Esta modalidade serve para qualquer tipo de imóvel (residencial, comercial, terreno, galpão); não é necessário comprovar renda; você entra em contato, por exemplo, com o banco ou a seguradora, eles enviam o boleto, você preenche e paga”, orienta Cristina Chaul.

Caso o inquilino cumpra todos os meses de aluguel, ao término do contrato de locação ele poderá ter todo o valor pago da reserva de capitalização de volta e corrigido, observa o gestor da Porto Seguro. Robson Moraes relata como vantagens do título de capitalização: o pagamento do título em parcela única, com o valor acordado entre inquilino e proprietário; sorteios mensais pela Loteria Federal, com prêmio equivalente a duas vezes o valor do título; e serviços gratuitos à residência alugada, dependendo da apólice.