Comunicação eficaz

A boa comunicação entre os condôminos e a gestão do condomínio é crucial para a vida saudável num prédio residencial. Às vezes, o morador só quer saber onde pode estacionar sua bicicleta, pois não há bicicletário no prédio; outro deseja relatar problemas no elevador; também há quem queira esclarecer as regras de uso do salão de festas e do salão gourmet... e assim seguem as questões do dia a dia de quem vive em comunidade, em prédios com algumas dezenas de moradores, outros com centenas de famílias. Veja de que maneira essa situação pode ser bem administrada e trazer harmonia para moradores e gestores.

Condomínio em harmonia

Um dos maiores desafios para toda gestão de condomínio é disponibilizar canais de rápida resposta e facilitar a interlocução entre os condôminos e a gestão do condomínio, afirma Fernando Queiroz, Bacharel em Administração e administrador condominial do residencial Bosque das Flores, localizado no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, em Fortaleza. “Meu trabalho está muito ligado a atender de forma rápida e eficaz as demandas do condomínio e dos condôminos, em todos os aspectos, sejam demandas administrativas, de manutenção ou de orientação”, revela o gestor.

No caso do Bosque dos Flores, no qual residem atualmente 58 famílias, há diversos canais para facilitar essa comunicação. Eles começaram desde a entrega do empreendimento, quando foi realizado um cadastro de condôminos e seus dependentes e foi criado o grupo oficial do condomínio no aplicativo WhatsApp. É disponibilizado, ainda, um livro de sugestões, reclamações e elogios, na portaria. “Nosso condomínio também conta com telefones na portaria e na administração para facilitar a comunicação com nossos funcionários, além de estar disponível um número para ligação direta comigo para melhor atendê-los, em qualquer tempo”, conta Fernando Queiroz.

Soluções

Outra medida que está em processo é a implantação, junto com uma empresa, de telas informativas nos elevadores sociais. O objetivo da iniciativa é disseminar melhor os informes do condomínio. “Todos esses canais devidamente monitorados, para que possamos de imediato responder às demandas dos nossos condôminos. Além de trazer os condôminos para a gestão, tornando-a cada vez mais participativa, agregando todos os moradores na administração do condomínio”, acrescenta o gestor.

A executiva comercial Leonor Coimbra é uma das moradoras do Bosque das Flores. Ela relata se sentir bem assistida no quesito comunicação entre condôminos e gestores. Para ela, o grupo do WhatsApp é tão eficaz na comunicação quanto o aplicativo de celular utilizado por ela e pelos outros moradores. “Tem todas as atas, os informes, posso fazer reserva do salão de festas. É muito prático”, comenta Leonor.

A moradora ressalta o papel do administrador do condomínio como fundamental nesse processo, pois é a quem primeiro os moradores recorrem quando aparecem as demandas.

Com relação ao grupo no WhatsApp, Fernando explica que ele realiza a filtragem das demandas, das sugestões e dos problemas que por ventura ocorrem, podendo agilizar as devidas providências. “Anoto todas as sugestões e reclamações para posteriormente repassá-las para o corpo diretivo e tomarmos as melhores decisões”, pontua.

Já o aplicativo específico para condomínios é um canal que dispõe dos documentos, formulários, informativos de manutenções e informes relevantes a toda comunidade.

Dicas

. Gestão: o condomínio deve implantar, se possível, duas ou mais ferramentas de comunicação para facilitar, com um profissional comprometido para administrar esses canais;

. Facilidade: todo síndico deve facilitar a comunicação nos dias de hoje, em que as pessoas não possuem muito tempo, por conta da rotina diária, enfatiza Fernando Queiroz. “Facilitar essa comunicação morador/gestão/morador é de extrema importância para uma administração participativa e harmônica”, relata;

. Empatia: é a palavra-chave para todo esse trabalho dar certo. “Toda vez que um condômino ou mesmo um prestador de serviço me procura para qualquer assunto, procuro me colocar no lugar dele para que eu possa solucionar da melhor forma dentro das normas (regimento interno) e promover um ambiente harmônico, já que são muitas famílias juntas que dividem as áreas comuns”, arremata o gestor do Bosque das Flores.