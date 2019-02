Em termos de cidades inteligentes, estamos avançando muito no Brasil nos últimos anos, comenta André Gomyde, Presidente da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas (RBCIH). O conceito é recente e ainda tem muitas interpretações. A arquiteta e urbanista Lissa Motta, Assessora Especial de Planejamento Urbano de Maracanaú, diz que cidades inteligentes são cidades saudáveis, mais eficientes, não apenas energeticamente, mas, principalmente, mais conscientes no consumo de bens e serviços, e naturalmente acessíveis para todas as classes sociais.

“Uma cidade passa a ser 'inteligente' à medida em que se implantam projetos que se adaptem às tendências da sociedade e necessariamente criam oportunidades”, argumenta Lissa Motta.

André Gomyde sinaliza que tal conceito se refere à cidade que utiliza as tecnologias que existem e estão sendo desenvolvidas para melhorar o funcionamento da cidade e para fazer com que ela proporcione uma melhor qualidade de vida para a população.

Nesse cenário, ele conta que a RBCIH – criada em 2013, no âmbito da Frente Nacional de Prefeitos, que reúne as 350 maiores cidades brasileiras, secretários e dirigentes municipais de ciência, tecnologia e inovação e secretários municipais de desenvolvimento econômico – vem fomentando o discurso, desde a sua criação, sobre a implantação de projetos nacionais para cidades inteligentes e humanas junto ao Governo Federal.

“Mesmo uma cidade que esteja no interior da Amazonas, que às vezes o prefeito pode achar que esse conceito está muito distante para ele, isso não é verdade. A tecnologia conecta hoje qualquer ponto do mundo com qualquer outro lugar. Basta querer, ter vontade de se articular, se organizar, procurar a Frente Nacional de Prefeitos, que apoiamos a cidade para caminhar nessa trajetória e se tornar uma cidade inteligente e humana”, afirma o Presidente da RBCIH. Exemplos locais são Icapuí, Juazeiro do Norte e Sobral, municípios cearenses participantes da Rede.

Benefícios

Para a arquiteta Lissa Motta, o tempo pessoal é o maior benefício proporcionado pelas cidades inteligentes. Isso impacta positivamente na economia local, na saúde pública e na segurança, uma vez que as pessoas passam a ter mais oportunidades de fazerem coisas que lhes proporcionem mais prazer e satisfação pessoal, defende.

“A inteligência das cidades se tornou algo mais do que um conceito ou uma simples tendência, é algo palpável e necessário para possibilitar plataformas que transmitam transparência política e acessibilidade em todos os níveis, desde a mobilidade física e virtual até as questões de educação, saúde e moradia adequadas”, pontua a profissional.

Opinião

"Acredito que qualquer cidade, seja ela qual for, independente da cultura, dos hábitos, das circunstâncias climáticas, políticas ou econômicas, não será saudável e humana se não tiver a constante participação dos seus indivíduos nos processos, sem o constante questionamento ou crítica produtiva para que estejam em constante transformação.

Acredito que a primeira questão que permeia um projeto de cidade inteligente é: a quem pertence a cidade inteligente? É inteligente projetar ou produzir áreas que corroborem com a distribuição direcionada de espaço urbano?, e uma última, estamos caminhando para mais um rótulo?

Cidades criptografadas? Onde não conseguiremos descrever a realidade em que estamos existindo? O que importa, se irá mudar antes mesmo que se perceba?"

Lissa Motta, arquiteta e urbanista, Assessora Especial de Planejamento Urbano do município de Maracanaú – RMF-CE, Especialista em Gestão Ambiental pela Universidade de Fortaleza (Unifor) e Pós-graduanda em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Saiba mais

Segundo a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas (RBCIH), um dos poucos consensos em torno do recente conceito de cidade inteligente é o incremento da eficiência dos processos urbanos, em geral se referindo ao uso de recursos naturais e financeiros, e à provisão de serviços à população, por meio da integração de tecnologia aos processos e territórios da cidade.