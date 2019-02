Aplicar em imóveis

Imóveis enquanto moradia rendem conforto e aconchego físico e imaterial. Mas esses bens duráveis também são utilizados como forma de investimento por quem não mora no lugar. Uma maneira de investir em um título imobiliário é por meio do Fundo de Investimento Imobiliário (FII).

Investimento vantajoso

O Fundo de Investimento Imobiliário (FII) consiste num grupo de pessoas com o objetivo comum de investir em ativos imobiliários. O dinheiro que todos investiram no fundo, em forma de cotas, é administrado por um gestor, que é o responsável por encontrar e realizar os investimentos mais interessantes e garantir uma boa rentabilidade para o fundo, explica a corretora Toro Investimentos.

É um investimento de renda fixa que está disponível para todo tipo de investidor, basta encontrar algum com uma boa rentabilidade e investir.

O professor Mateus Viana, que também é consultor de investimentos, resume o Fundo de Investimento Imobiliário (FII) como uma comunhão de ativos destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários, residenciais, comerciais ou específicos para setores como shoppings ou galpões logísticos.

Para ele, esta é uma modalidade de investimento com muitas vantagens. A primeira é que permite adquirir cotas de empreendimentos diversificados com valores menores que o necessário para adquirir os imóveis em si. “Os custos de administração e os riscos (vacância, inadimplência etc.) são diluídos entre os cotistas. Há menores preocupações com questões contratuais e problemas com condomínio”, opina.

Outra grande vantagem é a liquidez dos FIIs: a negociação ocorre na Bolsa de Valores e é normalmente imediata, enquanto que vender um imóvel físico pode levar meses ou até anos. Por fim, comenta o docente, talvez o benefício mais visado é que os rendimentos distribuídos são isentos de imposto de renda. Ele lembra que o ganho de capital (quando há lucro na negociação de cotas dos FIIs) é sim tributado.

Riscos

Como todo produto financeiro, os Fundos de Investimento Imobiliário têm riscos. Há riscos de mercado que afetam todos os investimentos, como variações nas taxas de juros, de inflação ou desvalorização cambial, informa Mateus Viana. Há ainda os riscos do mercado imobiliário, como inadimplência dos locatários, taxa de ocupação e desvalorização dos imóveis, mudanças na regulamentação ou no financiamento do setor.

Alguns FIIs podem ter liquidez reduzida, de modo que não seja possível vender as cotas exatamente no momento em que o investidor desejar, além da própria desvalorização da cota, detalha o consultor de investimentos. Há também o risco de conflito de interesse ou fraude por porte dos administradores do fundo. “Um exemplo foi o fundo MFII11, que em julho de 2018 teve sua negociação suspensa pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários), por ter atuação semelhante à ‘pirâmide financeira’”, rememora.

Perfil do investidor

Segundo o docente, em geral, o investimento em imóveis é culturalmente bem visto pelos brasileiros. Os FIIs são indicados para investidores com moderada tolerância a risco e que desejam ter uma renda recorrente. Recomenda-se ter um portfólio diversificado, com renda fixa, renda variável (sobretudo no momento atual, de taxa de juros historicamente baixa) e alguma proteção, como dólar ou ouro.

Dica

Antes de investir em um FII, é importante pesquisar sobre o mercado de fundos imobiliários em geral e sobre o fundo específico, seus ativos (onde estão localizados, quem são os principais locatários etc.), seus gestores e principais cotistas. É importante também conhecer os objetivos, a tolerância a risco e a volatilidade, enfim, o perfil de cada investidor.

Fonte: Mateus Viana, professor e consultor de investimentos.

Mateus Viana, professor e consultor de investimentos

Experiência própria

“Eu tenho cerca de 10% de meus investimentos em FIIs e estou satisfeito com os retornos. Para efeitos de comparação, tenho um imóvel em Fortaleza que está alugado e, proporcionalmente, o retorno líquido dos FIIs é cerca de 50% maior que o aluguel do imóvel físico. Além de ter menos trabalho e preocupação com contratos, condomínio etc.”, revela o professor e consultor de investimentos Mateus Viana.

Ele sugere que o investidor conheça esse mercado, que ainda é muito pequeno no Brasil. “Há menos de 200 mil investidores Pessoa Física no Brasil em FIIs. Pensar que há mais de 1,5 milhão de CPFs ativos em exchanges de criptomoedas no Brasil, investimento que tem um risco muito superior ao dos FIIs, é intrigante”, analisa.