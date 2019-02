Ambientes iluminados

Para criar ambientes aconchegantes e agradáveis, é preciso que a decoração e a iluminação sejam aliadas em um mesmo projeto. Utilizar corretamente as técnicas de iluminação pode transformar completamente um local, revelar cenários e trazer praticidade aos mais diversos cômodos. E a luz também exerce papel decorativo, destacando peças, elementos arquitetônicos e fazendo de lustres, abajures e outros equipamentos itens estéticos importantes.



Definições claras

Há muitas dúvidas na hora de comprar e colocar em prática um projeto de iluminação. Que materiais devem ser escolhidos? Quais são os tipos mais adequados de lâmpadas? Que elementos do ambiente devem ser ressaltados? Todos esses cuidados são importantes, pois o uso incorreto da iluminação pode prejudicar a funcionalidade e o visual dos ambientes.

Entre os fundamentos de um bom projeto de iluminação, corredores e escadas devem ser contemplados. Esses ambientes necessariamente devem receber iluminação, tendo em mente o aspecto decorativo e o de segurança: com melhores níveis de iluminação, os degraus tornam-se mais seguros. É preciso lembrar que nesses espaços ocorrem muitos acidentes domésticos.

Outro ponto fundamental na hora de executar um projeto de iluminação é perceber que atualmente não se utilizam mais lâmpadas incandescentes. Elas deram lugar às fluorescentes e às de LED, que são mais econômicas, ecológicas e duradouras. Esses equipamentos podem ser usados, por exemplo nos topos de escadas para proporcionar uma generosa iluminação nos degraus, facilitando a visualização.



Escritórios

Em certos ambientes da casa, como escritórios e áreas de serviço, os olhos trabalham mais intensamente do que em outros cômodos. Nesses casos, uma boa medida é ter cerca de três vezes mais luz nas superfícies de trabalho do que nas outras partes do ambiente.

Para abajures de piso ou mesas de leitura, existem lâmpadas direcionadas que proporcionam uma generosa quantidade de luz sobre a escrivaninha ou área de trabalho. Já onde se utiliza um computador, as lâmpadas com acabamento branco produzem um nível de iluminação geral com reduzido ofuscamento, que não competirá com as imagens da tela.

Antes de se apaixonar por uma luminária e comprá-la por impulso, observe o tamanho da peça. Um cômodo pequeno e com teto rebaixado comporta melhor um lustre pendente de volume menor, ou um modelo que fique embutido na parede. Porém, se a sala é ampla e com pé-direito alto, explore todo o espaço disponível.



DICAS

Tipo de lâmpada

A tonalidade da luz que a lâmpada emite no ambiente é muito importante. Nos cômodos de lazer e de descanso, como a sala de estar e o quarto, opte por uma luz mais quente, amarelada, para construir uma atmosfera aconchegante. Já na cozinha, no banheiro e na área de serviço, a mais indicada é a luz fria, com tonalidade azulada.



Luz central

O ambiente precisa ter uma fonte de luz principal, que deve iluminar de forma geral, de maneira homogênea. Geralmente, esse ponto de luz fica no centro do cômodo. Para deixá-lo mais intenso, prefira cores claras para as paredes e o teto, pois isso vai ajudar a refletir a luminosidade mais facilmente.



Materiais diversos

Polipropileno, fibras naturais, tecido, vidro, ferro… todos esses são materiais nos quais as luminárias podem ser produzidas. Elas também podem ter os mais variados formatos, a depender do projeto arquitetônico do cômodo. Na hora de comprar o equipamento, tenha certeza de que ele emite a luz da maneira como você deseja.



Leitura

Para os locais de leitura, os melhores modelos de luminária são as articuladas, de mesa ou de piso. Nesses casos, a luz precisa ser direcionada e clara na medida certa, para não forçar ou cansar a vista.