Tendências para 2019

Conforme o mundo se transforma, as tendências mudam, na moda, nos carros mais buscados, nas músicas mais acessadas etc. Os padrões de comportamento ajudam a definir também profissões e áreas que estão em alta, isto é, que contam com grande demanda e se alinham aos principais movimentos do mercado de trabalho.

Um exemplo disso são as carreiras ligadas às áreas tecnológicas e aos cuidados com os idosos, faixa da população cada vez mais numerosa devido ao avanço da medicina e à difusão da busca por mais qualildade de vida. O assunto também é de grande utilidade para quem busca definir seu futuro profissional, seja um reposicionamento de carreira seja o início dela, como no momento da escolha do curso de Ensino Superior após o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A seguir, listamos algumas das profissões em alta em 2019.

Escolhas promissoras

Quando se trata de definir os rumos da vida profissional, pesquisar é a melhor indicação dos especialistas. Consultar as áreas promissoras pode ser um começo, caso seus interesses sejam mais guiado pelas tendências de mercado. Além disso, é válido buscar informações sobre a rotina de trabalho e demais questões trabalhistas da carreira, salário, opções de curso e de desenvolvimento na profissão escolhida.

Às vezes, uma profissão que permita mais relações com outras áreas pode ser interessante. No entanto, há quem prefira escolher algo e seguir com isso por décadas, dedicando-se a esse tema. Conversar com pessoas que atuam ou já atuaram no mercado pretendido também é uma boa pedida. Conhecedoras dos prós e dos contras da profissão, elas podem dar informações precisas, subjetivas e contar seus próprios erros. Seguindo o ditado que diz que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, a oportunidade de conversa ganha potencial para já entrar na carreira com foco ao que pode ser um direcionamento para o futuro pretendido.

Por fim, em caso de grande dificuldade de escolha, a orientação vocacional é a recomendação. Testes de aptidão são facilmente encontrados pela internet, mas não hesite em procurar ajuda profissional. De acordo com a instituição Educa Mais Brasil e a consultora de RH Dilza Taranto, as profissões promissoras para 2019 são:

Analista de Mídias Digitais

A busca crescente por serviços de mídias digitais tem levado empresas de diferentes portes a investir nesta área. A ideia é melhorar e alcançar engajamento e relacionamento com os clientes por meio das redes sociais, agregando conhecimento para a modernização do marketing.

A questão é que o alcance digital, bastante alargado nos dias atuais, passou a ser prioridade nas organizações. Isso altera bastante a forma como o marketing é praticado. O resultado é a busca por profissionais que compreendam e dominem ferramentas e tecnologias nessa esfera para agregar valor à empresa.

Áreas de formação: Marketing, Publicidade e Propaganda e Comunicação Social.

Gerontologia e geriatria

São as profissões que estudam o envelhecimento humano, dando atenção às necessidades físicas, emocionais e sociais que surgem com a idade. O objetivo desses profissionais é contribuir para a melhoria da qualidade de vida. Essas carreiras estarem em alta é consequência do aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Por isso, existem muitas oportunidades de vagas nesta área e em áreas correlatas.

Áreas de formação: Enfermagem, Medicina, Terapia Ocupacional, Psicologia e Serviço Social. As áreas de Nutrição, Fonoaudiologia e Pedagogia também podem culminar na macroárea da Gerontologia.

Cientistas de Dados

Trata-se do profissional responsável por solucionar problemas do negócio com técnicas de orientação de dados, bem como detectar tendências que podem ajudar nos resultados de uma empresa. Pode atuar em diversos setores, como finanças, educação, saúde, agricultura, geologia etc. A necessidade de pessoas capacitadas nessa área surge da demanda de processar e analisar grande volume de informações disponíveis e propor melhorias e soluções para diferenciação nas empresas. Esses profissionais vão contribuir para a estratégia da organização, na colaboração com inovações tecnológicas inteligentes.

Áreas de formação: Estatística, Matemática e Ciências da Computação.

Diretor Financeiro

Um dos legados da crise que se processou no país recentemente é a necessidade de as empresas terem profissionais para ajudar na recuperação da saúde financeira. Estes podem atuar nas áreas de controladoria, auditoria e tesouraria.

Área de formação: Economia, Engenharia e Administração.

Business Partner (Recursos Humanos)

Para estes profissionais, os focos são desenvolver a melhor estratégia de Recursos Humanos e definir padrões de cultura e valores organizacionais para as empresas. Sua área de atuação concentra-se no setor de recursos humanos.

Áreas de formação: Administração, Psicologia e Pedagogia.