Tempo a favor

Administrar o tempo de estudo é um dos grandes dilemas de quem vai se preparar para um concurso público. De que forma conciliar as leituras e resoluções de exercícios com os afazeres diários? Para vencer esse desafio, nada melhor do que utilizar a gestão de tempo. Com técnicas adequadas, é possível ter um bom rendimento nos estudos e ainda ter espaço para dar atenção para a família, os amigos e o descanso.

Gestão eficiente

Num primeiro momento, parece ser muito difícil administrar o tempo de estudos para um concurso, pois além da dedicação às aulas, às leituras e às resoluções de provas, não se pode esquecer por completo outras áreas da vida, como a família, os amigos e as horas de descanso, que ajudam na recuperação física e mental, diante de uma rotina intensa. No entanto, especialistas garantem que a gestão de tempo é uma tarefa plenamente possível de ser realizada. Basta seguir algumas recomendações simples. Com elas, o tempo se tornará um aliado e o concurseiro pode se preparar melhor para alcançar o seu objetivo.



1. Quanto tempo leva cada tarefa

Saber quanto tempo cada etapa exige para ser cumprida é fundamental para a gestão do tempo. Verifique quanto tempo é necessário para concluir um capítulo, realizar exercícios ou fazer uma revisão. Em um dia normal, cronometre o tempo que demora para que a tarefa seja concluída e use esse número como base. Isso dará uma visão geral.

2. Comece pelo mais complexo

As tarefas mais difíceis devem ser feitas em 1º lugar, devido ao fato de seu cérebro estar mais descansado e seu corpo, mais disposto. Ao eliminar a matéria mais difícil das metas do dia, cumprir o restante se torna menos complicado. No entanto, todas as tarefas mais simples, que podem ser resolvidas imediatamente – como baixar um material de aula – devem ser feitas, pois isso traz uma sensação de realização e impede interrupções.

3. Concentre-se em uma coisa de cada vez

Estudos apontam que quem faz mais de uma tarefa por vez é, normalmente, 40% menos produtivo e e 50% menos assertivo. Por isso, em se tratando de estudar com eficiência, é melhor fazer uma coisa por vez. Dedique-se inteiramente a cada matéria e cada etapa; só depois disso você deve ir adiante. Isso permite uma melhor absorção de cada conteúdo.

4. Aproveite o tempo livre

Com organização pessoal, você pode utilizar até os momentos livres para estudar. Que tal aproveitar o momento em que estiver no transporte público para memorizar algum conteúdo? Ou ler algum texto enquanto estiver no carro? Basta se programar, dentro de sua rotina. Até mesmo uma sala de espera de um médico é uma boa hora para estudar.

5. Preveja imprevistos e interrupções

Nem sempre tudo sai como planejado. É possível que certo dia um imprevisto prejudique sua produtividade. Mas isso não vai acontecer, se você estiver preparado. Considere sempre que haverá alguma situação indesejada e que fará com que você perca um pouco do tempo. Isso permite que você mantenha o controle sobre seu planejamento.

6. Elimine as distrações

Nunca perca seu foco de vista. As distrações precisam ser eliminadas do seu dia a dia. E isso se faz com atitudes simples: não estude perto da televisão ou do celular, procure um local tranquilo para fazer suas leituras e se mantenha focado na tarefa que estiver realizando.

Ferramenta útil

A ferramenta GTD (sigla para Getting Things Done, ou “tendo as coisas feitas”) é uma das técnicas utilizadas para gerenciar o tempo e está dividida em cinco etapas:.

Coleta: defina tudo o que precisa ser feito em qualquer esfera do dia. Anote todas as tarefas para que não sejam esquecidas;

Processamento: analise as tarefas, as muito simples devem ser realizadas na hora, e as demais, classificadas conforme a prioridade;

Organização: defina as tarefas em grupos; no caso dos estudos, separe em estudo, revisão e prática, ou por disciplinas;

Execução: segundo as prioridades, as tarefas são executadas conforme um fluxo de produtividade;

Revisão: as tarefas devem ser periodicamente revisadas, eliminando o que não é necessário e reorganizando a lista.

Distração: O que fazer?

Nem sempre é possível estar focado 100% do tempo. E se houver alguma distração, que o faça perder a concentração? Não se preocupe, pois é possível recuperar o tempo perdido. Se você tem um plano de estudar das 8 às 9 da manhã e percebeu que se desconcentrou, acrescente 5 minutos no horário de estudo para cada interrupção. Anote todas as vezes que você se desconcentrar para não perder o controle.