Saiba como alavancar a carreira em 2019

A carreira profissional para ser bem sucedida merece atenção e muito planejamento. Uma dica para esse começo de ano é pensar em quais áreas você deseja avançar. A partir disso, trace metas classificando-as em quais períodos podem ser resolvidas – curto (um mês ou dois), médio (três a cinco meses) e longo (10 meses).

Metas traçadas, entenda o caminho necessário para cumpri-las. Um exemplo hipotético: quero aprender a andar de bicicleta. Além da força de vontade é preciso ter? Uma bicicleta. Logo, você vai ter que se planejar para comprar um bicicleta. Vai precisar pedir emprestado ou juntar uma grana para comprar?

Se o seu desejo é alcançar um cargo no local em que trabalha, verifique se há a necessidade de ter uma especialização na área. Para fazer uma pós-graduação, vai ser necessário evitar dívidas no final e início de ano, para não desestruturar a vida financeira. Ter disponibilidade é outra questão importante para pensar. Por isso, antes de iniciar um curso de pós é válido verificar a sua carga horária no trabalho, escolher instituições reconhecidas no mercado, procurar programas de incentivo estudantil e bolsas de estudo com desconto nas mensalidades. Confira alguns passos para ter mais sucesso no trabalho em 2019.

Invista em sua qualificação

Alcançar novos horizontes requer esforço e dedicação. Com um mercado tão competitivo, pequenos detalhes fazem toda a diferença. Por isso, por mais que esteja desenvolvendo um bom trabalho, é sempre importante evoluir e, no mundo profissional, a qualificação é uma exigência básica. Se o seu interesse em 2019 é ampliar os seus conhecimentos e a sua atuação, coloque em suas metas os cursos de capacitação. Para aqueles profissionais que têm dúvidas quanto ao qual rumo de qualificação profissional deve tomar, já existem áreas de atuação como o Coaching de Estudos que auxiliam na tomada de decisões.

Com o coaching, para cada perfil de pessoa há a possibilidade de criar um roteiro de estudos que melhor se adeque aos objetivos traçados. “A maior importância do coaching de estudos é qualificar seu processo de aprendizagem. Primeiro, são identificadas os desejos e sonhos do coachee (quem recebe o treinamento), quais suas necessidades específicas para alcançar o "desejo e sonho". Em seguida, traçamos um "plano de vida", onde destacamos todas as suas prioridades”, explica a coach e educadora Karla Andrade.

Há muitos caminhos de qualificações no mercado. Desde a cursos mais básicos e de curta duração ou uma pós-graduação, por exemplo. Veja algumas opções:

Cursos livres: são caracterizados por não possuírem legislação específica e não necessitarem de credenciamento do MEC. Não há um padrão sobre os cursos livres, portanto, podem ser realizados em diferentes formatos e cargas horárias.

Pós-graduação: podem ser do tipo stricto sensu, voltado para a área acadêmica de pesquisa, ou lato sensu, focado em áreas do conhecimento mais específicas, tendo uma abordagem mais prática. O título de pós-graduação garante ao profissional mais competitividade no currículo e a possibilidade de melhorar a sua remuneração. Por serem cursos com um período de duração maior, com exigência mínima de 360 horas, o seu custo pode ser mais elevado. Como alternativa, conte com as bolsas de estudo de pós-graduação. A inscrição é gratuita e pode ser realizada no site do Educa Mais Brasil, o maior programa de incentivo educacional do país.

Cursos de idiomas: o domínio de outro idioma é outro fator que diferencia o profissional no mercado de trabalho. Já é comum as vagas exigirem ao menos o conhecimento do inglês, considerada a língua universal. Para incluir essa qualificação no currículo, você também pode contar com as bolsas de estudo para cursos de idiomas do Educa Mais Brasil.