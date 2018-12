Saiba a importância dos fóruns de discussão do Curso EAD.

A modalidade de ensino para quem tem pouca flexibilidade de horário ou deslocamento: Educação a Distância (EAD). A busca por esse curso está cada vez maior, levando em conta o crescimento do mercado do ensino à distância e os avanços tecnológicos. Entre as ferramentas dos cursos EAD está o fórum de discussão, uma ferramenta para guiar e melhorar a comunicação entre professores e alunos.

No fórum de discussão, é desenvolvido um espaço para a elaboração de debates sobre os assuntos estudados. Por meio dessa ferramenta, os alunos têm a oportunidade de compartilhar as suas dúvidas, ajudar a solucionar os questionamentos dos colegas e a construir, coletivamente, conteúdo, além de agregar mais conhecimento. É o momento ideal para a troca de ideias e interação acadêmica.

O grau de aprendizagem de um fórum de discussão é intermediado pelos professores ou tutores do curso. Essa mediação é fundamental para fomentar a aprendizagem da turma e a se aprofundar nos assuntos sobre os conteúdos tratados. Além disso, uma outra função do fórum de discussão é servir como uma avaliação de conhecimento. Assim, os professores podem avaliar mais os alunos de um curso à distância.

Os cursos EAD são reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e a duração do curso é a mesma de uma modalidade presencial, apenas varia conforme o curso escolhido pelo aluno. Alguns cursos muito procurados e conceituados, já podem ser feitos na modalidade EAD, como por exemplo Administração, Ciências Econômicas, Jornalismo e Educação Física.