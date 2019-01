Profissões que mais crescem

O desempenho econômico e as mudanças tecnológicas impactam o mercado de trabalho de forma significativa, influenciando a redução ou o avanço de algumas profissões. De acordo com estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), no biênio 2015/2016, a recessão eliminou mais de 2,8 milhões de postos formais de trabalho – o equivalente a uma redução de 7% no emprego celetista no acumulado desses dois anos.

O estudo da CNC mostra que, dentre as 20 profissões que mais avançaram entre 2007 e 2017, as atividades voltadas para a saúde se destacam na lista, como a de cuidadores de idosos, preparadores físicos, técnicos de enfermagem, técnicos em saúde bucal e fisioterapeutas. Carreiras ligadas a educação infantil, como professor de educação infantil e pedagogo, além e profissões relacionadas a serviços de informação e comunicação (analistas de informações, instaladores e técnicos de redes de comunicação e operadores de telemarketing), também avançaram na última década.

A pesquisa também apontou as profissões que perderam espaço no mercado nos últimos anos. São atividades que requerem baixa qualificação e cujo serviço está exposto aos avanços da tecnologia, como aquelas ligadas a indústrias extrativa mineral, extrativa vegetal e têxtil, serviços bancários, dentre outros. Em uma década, profissionais empregados em ocupações caracterizadas por níveis inferiores de qualificação passaram a representar um contingente menor da força de trabalho celetista do país. Em 2007, 16,3 milhões de pessoas formalmente ocupadas não tinham mais do que o nível médio incompleto (43,5% do total). Dez anos depois, esses trabalhadores representavam 25,5% do mercado (11,8 milhões de pessoas). Isso mostra como cada vez mais a capacitação profissional deve ser uma busca constante para quem quer se destacar no mercado de trabalho.

Cursos

Atento a essas tendências e demandas do mercado de trabalho, o Senac Ceará está com inscrições abertas de cursos que preparam profissionais para buscar oportunidades na áreas que mais crescem. Com carga horária de 160h, o de Cuidador de Idoso é um deles. O curso qualifica o participante para prestar cuidados à pessoa idosa, no que diz respeito à higiene corporal, além de auxiliar nas refeições, no desenvolvimento das atividades físicas, psicológicas e recreativas, de acordo com a orientação dos profissionais de nível superior da área de saúde. As aulas serão realizadas na unidade Senac Centro, em fevereiro. O curso de Técnico em Enfermagem também está sendo ofertado e começa até fevereiro no Senac Iguatu e Senac Juazeiro Unidade São Miguel.

Ainda este ano, o instituição deve abrir novas turmas dos cursos Técnicos em Saúde Bucal. Nas áreas de informação e comunicação, o Senac está com inscrições abertas para o curso de Montador e Reparador de Redes de Computadores. Com 160h, o curso ensina eletrônica básica, utilização das ferramentas, técnicas e procedimentos para montagem e manutenção de computadores, manutenção preventiva de notebooks. Para quem deseja se qualificar na área, também há vagas para o curso Técnico em Informática (1.200h), que garante uma certificação técnica de nível médio, no Senac Juazeiro unidade Franciscano. A unidade também apresenta como novidade em 2019 o Técnico em programação de Jogos Digitais, curso que prepara o profissional para realizar o planejamento do processo de produção do jogo digital e incorporação dos elementos multimídia à plataforma de desenvolvimento, sendo responsável pela programação e integração desses elementos. As inscrições dos cursos podem ser feitas pelo site https://cursos.ce.senac.br/.



Profissões que mais avançaram

1. Cuidador de Idosos

2. Professor de Nível Superior na Educação Infantil (0 a 3 anos)

3. Preparador Físico

4. Operador de Colheitadeira

5. Analista de Informações (Pesquisador de Informações)

6. Instalador-Reparador de Redes Telefônicas e de Comunicação

7. Técnico de Enfermagem

8. Operador de Telemarketing Técnico

9. Técnico de Rede (Telecomunicações)

10. Técnico em Saúde Bucal

11. Fisioterapeuta Geral

12. Técnico em Manutençao de Máquinas

13. Analista de Folha de Pagamento

14. Técnico de Garantia da Qualidade

15. Gerente de Logística (Armazenagem e Distribuição)

16. Controlador de Entrada e Saída

17. Economista do Setor Público

18. Analista de Recursos Humanos

19. Professor de Educação Física no Ensino Superior

20. Pedagogo

Fonte: Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)