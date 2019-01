Processo detalhado

Há muito tempo que estudar para concursos públicos é um dos principais objetivos para diversos profissionais. Direito, Administração, Tecnologia da Informação... são muitas áreas nas quais os certames de órgãos e instituições mobilizam estudantes recém-formados e até pessoas já estabelecidas no mercado ou em busca de recolocação. Seja qual for o seu caso, compreender como esse universo funciona pode ajudá-lo a se situar melhor no momento em que decidir pela preparação.

O universo dos concursos públicos é vasto e complexo, o que pode assustar em um primeiro momento aqueles que desejam investir em um projeto para uma nova carreira. Entender melhor alguns termos e procedimentos pode trazer mais tranquilidade.

A abertura de um novo certame depende de um processo administrativo (interno), que, em geral, costuma passar pelas mesmas fases. Isso é muito importante, já que ao identificar em que fase se encontra o concurso, é possível especular em quanto tempo ocorrerá a prova.

Gabriel Henrique, coach e professor da Central de Concursos, empresa com 29 anos de atuação na divulgação, na preparação e no treinamento para concursos públicos, explica o passo a passo no processo de abertura de um concurso público.



Fase 1:

Solicitação

Para que o processo se inicie, é necessário que o órgão solicite a realização do concurso. Por exemplo, a Receita Federal, por si só, não tem autonomia para realizar um concurso público. Por isso, precisa solicitar ao Ministério da Economia as providências para a realização do certame (em especial a alocação de verba). Este é o primeiro indício de que haverá concurso público.



Fase 2:

Autorização

Alguns concursos, especialmente do Judiciário e dos Ministérios Públicos, podem pular esta etapa, mas a regra é que após a solicitação, um órgão competente aprove a realização do concurso. Neste momento, o órgão determinará quantas vagas serão abertas e, em se tratando de concursos federais, abre-se prazo de 6 meses para a publicação do edital.



Fase 3:

Contratação da Banca

Uma vez autorizado o concurso, deve-se contratar uma empresa especializada na realização de provas dessa natureza. Essas empresas são chamadas de bancas organizadoras de concursos. Para essa contratação, costuma-se realizar uma licitação. É muito importante conhecer a banca para se acostumar com o formato das questões que ela cobra em suas provas. Para tanto, recomenda-se fazer muitos exercícios e simulados.



Fase 4:

Publicação do Edital

O próximo passo é a publicação do edital. O edital é um documento, publicado no Diário Oficial, que determina as regras do concurso público. Ele traz o cronograma com datas limite de inscrição, provas, publicações diversas, requisitos para a posse no cargo, conteúdo exigido na prova e tudo o que é preciso saber sobre o concurso. O edital é a lei do concurso público, portanto o candidato deve ler todo o documento para não ser prejudicado por qualquer detalhe. A prova costuma acontecer de 2 a 3 meses após essa publicação.

Fonte: Gabriel Henrique, coach e professor da Central de Concursos



Veja algumas dicas do que fazer depois que o edital do concurso público for divulgado:



. Examine detalhadamente o edital, confira o conteúdo programático, item a item. Verifique todos os tópicos que serão cobrados em cada matéria, e compare com o que você já estudou;

. Prazo: quantos dias você tem até a realização da prova? Com base nessa informação, monte seu plano de estudos. Reserve, se possível, as duas últimas semanas para uma revisão geral;

. Provas anteriores da banca: pesquise e faça provas anteriores existentes da mesma banca examinadora responsável pela prova do seu concurso (um prazo recomendável é de até 2 anos antes). Se não houver concurso anterior para o mesmo cargo, busque provas daquela banca, de mesmo nível de escolaridade, por matéria.