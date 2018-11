Prefeitura de Viçosa do Ceará seleciona quase 700

Um dos maiores concursos públicos municipais do ano no Ceará está com inscrições abertas até o dia 5 de dezembro. A Prefeitura de Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba, está com edital aberto para preencher 693 vagas de nível fundamental, médio e superior. As remunerações iniciais oferecidas pela Prefeitura de Viçosa do Ceará partem de R$ 954 e chegam a R$ 3.795,48.



Para todos os níveis

O concurso público aberto pela Prefeitura de Viçosa do Ceará vai selecionar profissionais para serem lotados nas Secretarias Municipais de Educação; Finanças; Desporto e Lazer; Turismo, Cultura e Meio Ambiente; Agricultura e Extensão Rural; Logística e Estratégia Administrativa; Saúde; e Cidadania e Promoção Social.

São vagas para professores, auxiliar de serviços gerais, agente patrimonial, motorista, secretário escolar, fiscal de feira, finalizador de vídeo, engenheiro agrônomo, técnico em informática, operador de computador, costureira, sociólogo, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista e cozinheiro.

Para quem tem Ensino Fundamental, as vagas disponíveis são as de auxiliar de serviços gerais (119 vagas), agente patrimonial (88), motorista categoria “B” (29),

motorista categoria “D” (23), costureira (1) e cozinheiro (5). Já os candidatos com Ensino Médio e/ ou curso técnico podem disputar vagas de secretário escolar

(10), fiscal fazendário (2), fiscal de feira (2), finalizador de vídeo (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática (1) e operador de computador e microcomputador (1).

Candidatos com Nível Superior podem optar pelas carreiras de engenheiro agrônomo (1), sociólogo (1), psicólogo (5), assistente social (5), terapeuta ocupacional

(1), educador físico (1), nutricionista (1), professor classe “A” pedagogia (283) e professor classe “B” nas disciplinas de português (17), matemática (25), história

(24), geografia (32), biologia (5) e educação física (10).



Provas

As provas objetivas estão marcadas para 5 e 6 de janeiro de 2019, sendo a primeira data destinada aos candidatos de nível fundamental. Todos os cargos farão

prova objetiva. Para o cargo de motorista haverá também prova prática e para os cargos de nível superior, prova de títulos.

A prova objetiva terá duração máxima de três horas para os cargos de nível fundamental e médio e de quatro horas para os cargos de nível superior. O candidato só poderá se retirar do local da prova após uma hora de seu início ou, caso queira levar o caderno de provas, após 1h30.

Serão 40 questões para os cargos de nível fundamental, médio e técnico e 50 questões para os cargos de nível superior, incluindo Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

Para os cargos de nível fundamental, as questões de Conhecimentos Gerais abrangem as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Atualidades; para os

demais cargos, estão previstas as disciplinas de Língua Portuguesa, Conhecimentos Matemáticos, Noções de Informática, Noções de Direito Administrativo e Atualidades.



Inscrições:

As inscrições serão recebidas até o dia 5 de dezembro, exclusivamente pela internet, por meio do site do Instituto Consulpam (www.consulpam.com.br), organizador do certame. Os valores da taxa são de R$ 60 (Ensino Fundamental), R$ 90 (Médio) e R$ 150 (Superior).



Requisitos para concorrer aos cargos:

a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e o gozo dos direitos políticos;

b) Ter idade igual ou superior a 18 anos no ato da nomeação;

c) Ter a situação regularizada com as obrigações perante o serviço militar, se for do sexo masculino;

d) Ter a situação regularizada perante a Justiça Eleitoral;

e) Possuir, até a data da posse, os requisitos de habilitação exigidos para o cargo pretendido;

f) Conhecer, atender e aceitar as condições estabelecidas no edital;

g) Estar em pleno gozo dos seus direitos políticos e civis;

h) Ter aptidão física e mental e não ser pessoa com deficiência incompatível com o exercício do cargo.

Datas:

Inscrição: até 5 de dezembro de 2018

Data das provas objetivas: 5 e 6 de janeiro de 2019

Relação dos candidatos aprovados nas provas

objetivas: 24 de janeiro de 2019

Realização da prova prática: 24 de fevereiro de 2019

Homologação do concurso: 4 de março de 2019